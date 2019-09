Beierse beauty: de BMW 8 Serie Gran Coupé

Ze kunnen het nog!

De nieuwe designtaal van BMW is, laten we het vriendelijk zeggen, omstreden. De nieuwe Concept 4 bijvoorbeeld: bloedmooie auto, maar die grille gaat helemaal nergens over. Wat dat betreft is de 8 Serie wel een uitzondering. Hij is misschien niet zo tijdloos als de originele 8 Serie (E31), maar voor een moderne BMW is hij erg fraai. Goed nieuws: dat verandert niet als je twee deuren toevoegt. De nieuwe 8 Serie Gran Coupé is eveneens een mooie bak.

De specificatie zoals hij hier staat is weinig inspirerend, maar wel lekker neutraal. In Nederland kun je kiezen uit de 840d en de M850i X-Drive, die eerste begint bij 111.908 euro en de laatste bij 174.286. Het laat zien dat dit soort auto’s prijzig worden, en dan is dit nog niet eens de M8 of M8 Competition. Die volgt overigens in een later stadium.