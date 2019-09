Bewonder deze uiterst vlotte hypermiler

Zo'n diesel is net als een goede borrel. Niet gezond, maar af en toe best lekker.

Eigenlijk is de Audi S5 Coupé een briljante auto. Het is de ultieme Europa cruiser. Het is precies het tegenovergestelde van een Tesla: verfijnde afwerking en capabel om op (zeer) hoge snelheid Europa te doorkruisen.

De Audi S5 is onlangs gefacelift. Qua uiterlijke wijzigingen is het heel beperkt. Het model werd ietsje strak getrokken. Op zich ziet de A5 er nog behoorlijk ‘vers’ uit. In technisch opzicht veranderde meer. Nog steeds zit er een 3.0 V6 onder de kap. Je moet alleen wel andere brandstof tanken.

Jazeker, het is een diesel. Wel eentje met twee turbo’s, goed voor 349 pk en 700 Nm. Een bijzonder rappe diesel dus, zeker gezien de sprinttijd van 0-100 km/u: die is in 4,9 seconden alweer achter de rug. De S5 TDI levert zijn krachten af aan een achttraps automaat van ZF die op zijn beurt weer de krachten aflevert aan alle vier de wielen. Hopelijk hebben ze de afstemming van de automaat iets aangepast, want het bleek de achellishiel van technisch identieke Audi S4 tijdens onze rijtest.

De Audi S5 TDI is leverbaar als Coupé en als Sportback. Mocht je een S5 Cabriolet wensen, dan is dat nog altijd mogelijk, maar dan krijg je een V6 die graag benzine lust. Dan win je een paar pk’s, maar mis je 200 Newtonmeters.