Beitske Visser loopt titel in W Series nipt mis

Er is even geen Formule 1, maar dat wil niet zeggen dat er helemaal niet geracet wordt deze zomer. Terwijl de mannen op vrouwen het strand liggen, bikkelen de vrouwen keihard door. Vandaag stond namelijk de finale in de W Series op het programma, verreden op het magnifieke circuit Brands Hatch.

Voor de race ging de aandacht vooral uit naar titelpretendenten Jamie Chadwick en onze eigen Beitske Visser. Beits moest dertien puntjes goed zien te maken op de Britse kampioenschapsleider, die zelf natuurlijk graag voor eigen publiek de eerste W Series titel ooit wilde pakken.

In de kwalificatie ging het niet geweldig voor Visser, want terwijl Chadwick haar zoveelste pole position pakte, kwam de Nederlandse niet verder dan de vijfde stek. Nog zorgwekkender was het tijdsverschil van een kleine seconde. Dat beloofde niet veel goeds voor de race, waarin Visser dus eigenlijk maximaal moest scoren en hopen dat Chadwick wat problemen tegenkwam.

In de race die om 16.10 uur onze tijd van start ging kwam het nog een klein beetje goed, maar niet voldoende voor Beitske om de titel te pakken. Chadwick had de race pace een stuk minder voor elkaar dan de snelheid over een rondje en zakte terug tot achter Alice Powell en Emma Kimilainen. Visser klom op naar de vierde stek en drong aan bij Chadwick, doch kon het grootste deel van de race net niet de ruimte vinden om er voorbij te gaan.

In de slotfase lukte dat na een safetycar via een mooie move alsnog, maar meer dan een derde plaats zat er op dat moment niet meer in voor Visser. Chadwick wist op haar beurt de vierde stek veilig te stellen en daarmee ook de titel op te eisen. De Britse heeft daarmee 500.000 Dollar te pakken en kan die aanwenden om haar carrière verder uit te bouwen. Beitske ontvangt voor haar prestatie overigens nog altijd een prettige 250.000 Dollar.

Helaas dus niet het ultieme resultaat voor Nederland vandaag, maar als we even in touch komen met onze vrouwelijke kant, is het misschien wel goed nieuws. Immers heeft Beitske de opstapladder in het verleden al een stukje beklommen en is ze in de World Series by Renault toch nét wat te licht bevonden voor de F1.

Als ze vervolgens de rest van het veld naar huis had gereden, had de hoop dat er een F1-talentje bijzit daarmee eigenlijk een knauw gekregen. Maar door Visser te verslaan, heeft de titel juist nog meer waarde voor de 21-jarige Chadwick, die vooral in de kwalificaties ruwe snelheid heeft getoond. Interessant om te volgen of zij het na het behalen van deze titel de jongens wel lastig kan maken in de opstapklasses direct onder de F1 dus.