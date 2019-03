Deze Nederlandse dames rijden officieel in de W Series

Goed gewerkt, dames!

Vandaag was het voor de organisatoren en initiatiefnemers van de kersverse W Series eindelijk de tijd om de knoop door te hakken en de 18 coureurs te selecteren die komend seizoen op de grid zullen mogen verschijnen. Na twee selectieronden hebben de bedenkers van de raceklasse die exclusief voor vrouwen is bedoeld de grootste talenten aangewezen.

Van de in totaal vier Nederlandse vrouwen die tot de kandidaten behoorden, heeft slechts één het tot de uiteindelijke selectie weten te schoppen. Lezers die zich graag verdiepen in de autosport en ook de opstapklassen volgen, zullen niet verbaasd zijn dat oud-Red Bull-pupil Beitske Visser een van de 18 winnaars is geworden. De Belgische Naomi Schiff behoort eveneens tot de beste 18 coureurs.

Stephane Kox, dochter van de Nederlandse autocoureur Peter Kox, heeft de top 18 niet gehaald, maar komt niet helemaal thuis van een koude kermis. Zij heeft de jury namelijk voldoende weten te imponeren om zich tot een van de vier reservecoureurs te mogen rekenen. Het Verenigd Koninkrijk is veruit de grootste kweekvijver van talent; liefst een derde van het rijdersveld komt uit het land. Jamie Chadwick wordt gezien als het grootste talent van de klasse. Shirley van der Lof en Milou Mets hebben het niet tot de selectie weten te schoppen.

Onder de foto vind je de 18 dames en de 4 reservecoureurs.

Dit zijn de 18 coureurs van de W Series:

Jamie Chadwick, Verenigd Koninkrijk

Sabre Cook, Verenigde Staten

Marta Garcia, Spanje

Megan Gilkes, Canada

Esmee Hawkey, Verenigd Koninkrijk

Jessica Hawkins, Verenigd Koninkrijk

Shea Holbrook, Verenigde Staten

Emma Kimilainen, Finland

Miki Koyama, Japan

Sarah Moore, Verenigd Koninkrijk

Tasmin Pepper, Zuid-Afrika

Vicky Piria, Italië

Alice Powell, Verenigd Koninkrijk

Gosia Rdest, Polen

Naomi Schiff, België

Beitske Visser, Nederland

Fabienne Wohlwend, Liechtenstein

Caitlin Wood, Australië

Dit zijn de vier reservecoureurs:

Sarah Bovy, België

Vivien Keszthelyi, Hongarije

Stephane Kox, Nederland

Francesca Linossi, Italië