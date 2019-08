In deze Dordtse villa staan de auto’s die je verwacht

Kennelijk moet Ferry Bouman van zijn huis af...

In de rubriek huizen overstelpen we onszelf vandaag in het domein van de goede smaak. Of nou ja, eigenlijk is de stijl van de Dordtse villa waar we het over hebben wat gewöhnungsbedürftig. De casa zou zo kunnen figureren in films als Casino, Goodfellas en Analyze This, als je begrijpt wat we bedoelen.

We kregen er dan ook een tip over van een AB-lezer met de toepasselijke naam @donvincenzo. Maar juist daarom is het wellicht niet bevoderlijk voor onze gezondheid om teveel bijdehante opmerkingen te maken. Zodoende zullen we er verder over zwijgen alsof we deelgenoot zijn van de Omerta…of nee, nee ik bedoel gewoon zwijgen als het graf. Of nou ja nee, dat is ook een ongelukkige woordkeus. Enfin, laten we maar gewoon verder gaan.

Het optrekje aan de Calandstraat heeft namelijk heel veel goeds te bieden, zoals een perceel van ruim 3.000 vierkante meter en een woonoppervlakte van 330 vierkante meter. Er is een zwembad, twee poolhouses, een jacuzzi met een elektrisch dakvenster (swaaag) en een fitnessruimte inclusief apparatuur om er in al dat water puik uit te zien. Ook misschien handig voor potentiële kopers: er is een alarm met rondom camera’s en een stilalarm op een meldkamer. Handig voor als er ’s nachts dienstkloppers ongenode gasten door je tuin heensluipen.

Doch jullie waren natuurlijk geïnteresseerd in het linkje met auto’s dat deze twee miljoen kostende villa heeft. Welnu, het pand beschikt over een inpandige garage met warm- en koudwatervoorziening, krachtstroom en een elektrische roldeur. De auto’s die je daar aantreft? Drie keer raden…





Dank @donvincenzo voor de tip!