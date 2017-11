Schumacher’s F1-wagen verkocht voor recordbedrag

Zeuven miljoenen voor zeuven wereldtitels!

Afgelopen nacht is Schumacher’s Grand Prix en wereldkampioenschap winnende bolide uit 2001 voor nét iets meer dan $ 7,5 miljoen verkocht, waarmee het de duurste moderne Formule 1 wagen ooit is. De eer was aan veilinghuis Sotheby’s om het hamertje te laten vallen.

Het verkoopbedrag van omgerekend ongeveer € 6,35 miljoen is behoorlijk wat meer dan in eerste instantie werd verwacht. Volgens Sotheby’s had de auto zo’n $ 4 miljoen op moeten leveren, maar na een langdurige biedoorlog lag het eindbedrag enkele miljoenen hoger.

De F2001 behaalde gedurende het seizoen maar liefst 9 overwinningen, die allemaal op naam kwamen van Michael. Dit specifieke chassis, dat #211 draagt, werd echter niet voor alle races ingezet. Op een aantal kwalificatiesessies op banen als Spa, Monza en Magny-Cours na, wisten ze er races in Hongarije en Monaco mee te winnen. Zeker bij dit laatstgenoemde circuit zou de snerpende, 900 pk sterke V10 heel wat trommelvliezen openrijten.

Opvallend is dat de de veiling verder geen enkele andere auto op de planning had staan. De veiling was namelijk bestemd voor moderne en eigentijdse kunst. Volgens Sotheby’s was het dan ook een unicum en primeur dat er een zeldzaam voertuig te midden van een boel kostbare kunst geveild werd. In vergelijking met andere kunstwerken was de F2001 van Ferrari’s lievelingetje nog een koopje. Werken van zowel Andy Warhol als Francis Bacon verkochten op dezelfde veiling voor $ 32,4 miljoen en $ 38,6 miljoen respectievelijk.