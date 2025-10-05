Gordon Murray T.50 staat gewoon tussen de campers op Spa

Is dit de gaafste supercar van de laatste jaren?

Vorig weekend werd op Spa-Francorchamps de Spa 6 Hours verreden. Op de baan was genoeg te zien en te beleven voor de petrolheads, maar op de paddock stond ook iets heel bijzonders. @basteeld kwam daar een Gordon Murray Automotive T.50 tegen, gewoon tussen de campers.

Het is alweer vijf jaar geleden dat Gordon Murray vriend en vijand verraste met de T.50. Dit is de spirituele opvolger van de mythische McLaren F1. Dat is evident als je kijkt naar de centrale zitpositie, de deurconstructie en het algehele lijnenspel.

Wat de GMA T.50 echt uniek maakt is de ventilator aan de achterkant. Die kennen we van Gordon Murray’s Brabham BT46, maar ook op de McLaren F1 werd deze techniek al toegepast. De McLaren F1 gebruikte twee ventilators om meer downforce te genereren, maar deze waren niet zichtbaar van buitenaf. Op de T.50 is de fan prominent aanwezig.

De T.50 heeft ook het technische recept overgenomen van de McLaren F1: een atmosferische V12 en een handbak. De V12 is een technisch hoogstandje van Cosworth, dat 12.100 toeren kan draaien. Bij 11.500 toeren produceert het blok 663 pk. En een waanzinnig geluid. Kijk maar eens naar de onderstaande video, waarin deze specifieke auto dragraces doet.

663 pk is relatief weinig vergeleken met andere auto’s in dit prijssegment, maar Gordon Murray heeft zijn prioriteiten op orde. Bij deze auto draait het om beleving. Dat zit ‘m in de hoogtoerige V12, de handbak, maar ook in het gewicht. De T.50 weegt slechts 997 kg.

Eigenlijk heeft Gordon Murray met deze auto McLaren in hun hemd gezet. Vorig jaar hebben zij de W1 gepresenteerd als opvolger van de F1, maar die auto spreekt totaal niet tot de verbeelding. Terwijl Gordon Murray laat zien dat het dus wel kan, een waardige opvolger bouwen van de McLaren F1.

Helaas zal de GMA T.50 ook net zo zeldzaam blijven als de F1. Er worden namelijk niet meer dan 100 exemplaren gebouwd. Dit is dus een auto die niet vaak voorbij zal komen op Autoblog Spots. Des te meer reden om deze spot van @basteeld uit te roepen als Spot van de Week.

Heb je ook wat bijzonders gespot? Upload dan je foto's op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek.

