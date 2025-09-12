Koop deze unieke combideal op Marktplaats!

Koop in één keer twee Sport Classics.
De Sport Classic blijft toch wel een van de lekkerste versies van de 992. Wat wil je nou nog meer? Nou, wat dacht je van een 992 Sport Classic én een 997 Sport Classic? Op Marktplaats worden beide auto’s aangeboden als combideal.
Met de 997 bracht Porsche voor het eerst een Sport Classic uit. Deze was geïnspireerd op de legendarische Carrera RS 2.7. De 997 werd voorzien van een ducktail, Fuchs-velgen, twee fraaie ronde uitlaatpijpjes en een speciale kleur: Sport Classic Grey. Het resultaat is een heel fraai hebbeding.
De 997 Sport Classic moest het vooral hebben van zijn uiterlijk, want in technisch opzicht is het gewoon een Carrera S met Powerkit. Daarmee heb je 408 pk. De 997 Sport Classic heeft altijd een handbak, want dat is natuurlijk de enige juiste transmissie bij een retro speciaaltje.
Het leek erop dat de Sport Classic een eenmalige actie zou blijven, want deze versie keerde niet terug met de 991-generatie. In 2022 kwam Porsche echter toch weer met een gloednieuwe Sport Classic. Deze had wederom een ducktail, Fuchs-stijl velgen en een grijze lakkleur.
Toch was het recept deze keer anders. De 992 Sport Classic is gebaseerd op de Turbo, maar dan met alleen achterwielaandrijving én een handbak. Je kunt het dus zien als een old school Turbo met de looks van een Carrera RS. Vanwege de handbak is het vermogen van de Turbo wat geknepen naar 550 pk, maar dat is alsnog ruim voldoende.
Met name de 997 is erg zeldzaam, want hier zijn er maar 250 van gemaakt. Van de 992 zijn er 1.000 meer gemaakt, maar daarmee is het alsnog een collector’s item. En nu kun je ze gewoon allebei kopen op Marktplaats.
Voor de 997 Sport Classic wordt €434.995 gevraagd en voor de 992 €399.995. De verkoper spreekt echter van een combideal, dus je krijgt als het goed is korting als je ze allebei koopt. We zouden zeggen: sla je slag!
Reacties
JanJansen zegt
Dat oranje interieur is wel erg fraai.
En doe toch maar een Singer voor de prijs van deze 2.
ouwedibbes83 zegt
Die 997.2 is wel erg knap zo. Iets te drukke voorbumper in mijn ogen, dat had wat strakker gekund. Maar die kont is top, dit soort ronde uitlaten gebruikt Porsche volgens mij al lange tijd niet vaak meer. Ovaal, dubbele ronde aan elke kant, van alles behalve een enkele, dikke ronde per zijde.
Dat pepita (heet t zo?) patroontje in de stoelbekleding past goed bij zo’n retro model, had ik graag in de 997 ook gezien. Die heeft overigens we een smaakvol interieur, waar ik de 992 kleurencombinatie niet zo moo bij elkaar vind passen. De vraagprijs van vooral de 997 is heel stevig, 4x een normale 997.2 Carrera S. Als er onderhuids nou ook veel anders was, kun je zo’n prijs beter verantwoorden.
nicolasr zegt
Als ik die pokke loterij nou een keer win, komt er een Sport Classic. Zonder een seconde twijfel de 992. Dat ding is 100% de perfecte 911. Zeker een donkerblauwe met racenummer 69 op de deur, maar voor deze grijze zou ik het ook doen. Heel veel beter heb ik de 911 nog niet gezien. Sterker, nog nooit.
En dan laat ik de 997 staan voor een liefhebber, da’s toch best fideel van mij.