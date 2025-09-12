Koop deze unieke combideal op Marktplaats!

Koop in één keer twee Sport Classics.

De Sport Classic blijft toch wel een van de lekkerste versies van de 992. Wat wil je nou nog meer? Nou, wat dacht je van een 992 Sport Classic én een 997 Sport Classic? Op Marktplaats worden beide auto’s aangeboden als combideal.

Met de 997 bracht Porsche voor het eerst een Sport Classic uit. Deze was geïnspireerd op de legendarische Carrera RS 2.7. De 997 werd voorzien van een ducktail, Fuchs-velgen, twee fraaie ronde uitlaatpijpjes en een speciale kleur: Sport Classic Grey. Het resultaat is een heel fraai hebbeding.

De 997 Sport Classic moest het vooral hebben van zijn uiterlijk, want in technisch opzicht is het gewoon een Carrera S met Powerkit. Daarmee heb je 408 pk. De 997 Sport Classic heeft altijd een handbak, want dat is natuurlijk de enige juiste transmissie bij een retro speciaaltje.

Het leek erop dat de Sport Classic een eenmalige actie zou blijven, want deze versie keerde niet terug met de 991-generatie. In 2022 kwam Porsche echter toch weer met een gloednieuwe Sport Classic. Deze had wederom een ducktail, Fuchs-stijl velgen en een grijze lakkleur.

Toch was het recept deze keer anders. De 992 Sport Classic is gebaseerd op de Turbo, maar dan met alleen achterwielaandrijving én een handbak. Je kunt het dus zien als een old school Turbo met de looks van een Carrera RS. Vanwege de handbak is het vermogen van de Turbo wat geknepen naar 550 pk, maar dat is alsnog ruim voldoende.

Met name de 997 is erg zeldzaam, want hier zijn er maar 250 van gemaakt. Van de 992 zijn er 1.000 meer gemaakt, maar daarmee is het alsnog een collector’s item. En nu kun je ze gewoon allebei kopen op Marktplaats.

Voor de 997 Sport Classic wordt €434.995 gevraagd en voor de 992 €399.995. De verkoper spreekt echter van een combideal, dus je krijgt als het goed is korting als je ze allebei koopt. We zouden zeggen: sla je slag!