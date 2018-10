Belastinggeld gaat naar 515 G-Klasses

Het is nog eens een koopje ook.

Een nieuwe Mercedes-Benz G-Klasse is een dure auto, zeker op Nederlands kenteken. De net vernieuwde terreinauto is voor de meesten van ons onbereikbaar. De instapper van de G-Klasse, de G500 kost 175 mille, een G 63 AMG kost maar liefst 231 mille. Gelukkig bouwt Mercedes ook nog de militaire versies van de G-Klasse. Deze worden niet aan particulieren verkocht, maar aan overheden zoals die van ons.

Defensie is voornemens om 515 van die G-Klasse te gaan kopen. Ze zijn specifiek bedoeld voor de luchtmobiele brigade. Er komen drie varianten, een gevechtsvoertuig, een logistiek voertuig en een uitvoering om gewonden te vervoeren. Belangrijke eis bij de aanbesteding was dat de auto onder een Chinook transport helikopter vervoerd kunnen worden. Defensie heeft een hele lijst met eisen opgesteld en de voertuigen van Mercedes-Benz voldeden daaraan.

Niet alleen de technische aspecten, maar ook de financiële zijn. goed bevonden. Het bod van Mercedes-Benz was namelijk tientallen miljoenen euro’s lager dan de aanbiedingen van de concurrentie. Een Mercedes-Benz G-Klasse financieel de verstandigste keuze, wie had dat gedacht? Het succesverhaal gaat verder, want bij de 515 auto’s zijn Nederlandse bedrijven nauw betrokken bij de ontwikkeling en de productie van de G-Klasses. Het is de bedoeling dat de nieuwe G-Klasses vanaf 2021 geleverd gaan worden. Ze zijn daar met een bezem door de parkeerplaatsen aan het gaan bij de overheid: de Marechaussee koos onlangs voor een lading verse Land Cruisers.