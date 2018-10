Deze stoere Tiguan is extra ruig

Kijk: op onverhard!

Iedereen in Nederland is tegenwoordig aan de crossover/SUV. De reden daarvoor is simpel. Elk individu leidt tegenwoordig een enorm hip, dynamisch en kleurrijk leven. We plukken allemaal de dag en rijden zo veel mogelijk op onverharde wegen. We gaan het bos in om te joggen, hiken en even één zijn met de natuur. Daar hoort een bijpassende auto bij.

Een van de auto’s die perfect beantwoord aan die vraag is de Volkswagen Tiguan. Voor de echte ruige en veeleisende klanten is er nu echter ook de Tiguan OFFROAD. Jazeker, dat woord dient volgens Volkswagen in hoofdletters gespeld te worden. Een beetje vreemd is het eigenlijk wel, een OFFROAD-versie van een crossover. Wat kunnen we hierna verwachten? De Audi Q7 Allroad? De Mercedes GLE AllTerrain?

Enfin, terug naar de Tiguan OFFROAD. Deze uitvoering rondt het gamma min of meer naar boven af. Je kan de auto herkennen aan de 18-inch ‘Sebring’ velgen, alhoewel de VW-verkoper zal proberen grotere velgen aan te smeren, 19 inch en zelfs 20 inch is mogelijk. De OFFROAD krijgt verder stoere bumpers, waarvan de voorbumper zorgt voor een gunstigere hellingshoek. Zo kun je volgas door de Vinex-woonwijken van Capelle aan de IJssel crossen, iets dat met deze Tiguan niet kan. Mocht je een kleurtje wensen, dat is dat nauwelijks mogelijk. Naast donkerblauw kun je kiezen uit twee witte lakken en maar liefst drie tinten grijs.

Voor de echte durfal is er het ‘OFFROAD Plus’-pakket. Dan krijg je zelfs een een zwart dak. Wat je verder krijgt bij dit pakket is niet helemaal duidelijk. In het interieur wordt je ook verwend door Volkswagen. De ‘OFFROAD’-klant krijgt namelijk standaard stoffen bekleding! Nice, toch een stuk beter dan saki bekleding. Verder krijg je stoere items als een rubberen matten en roestvrij stalen pedalen. De poolknop en het stuurwiel zijn bekleed met heus leder. Wat een luxe. Verder meldt Volkswagen trots dat je optioneel kunt beschikken over Active Info Display, Discover Pro navigatie, Trailer Assist en een adaptief onderstel. Jazeker, dat mag je gewoon bestellen op je Tiguan!

In technisch opzicht is de keuze vooralsnog erg beperkt. Waarschijnlijk hebben ze bij VW even gemist dat diesel compleet uit de gratie is, want er is maar één motor mogelijk: een 2.0 TDI met 150 pk. Of Volkswagen gokt erop dat iedereen met zo’n Tiguan OFFROAD TDI niet de stad probeert in te rijden, dat kan ook natuurlijk. De TDI-motor is overigens gekoppeld aan een zeventraps DSG-automaat en vierwielaandrijving dat Volkswagen ‘4-Motion’ noemt. Ondanks de stoere looks is het geen permanente vierwielaandrijving. In normale condities worden alleen de voorwielen aangedreven. Als er wielspin optreedt, schakelen de achterwielen bij. In Duitsland gaat deze heerlijkheid op wielen 40.925 euro kosten. Reken voor Nederland op fiks hogere prijzen.