Ford geeft medewerkers extra ‘vakantie’

Kunnen ze een lange siësta houden.

Vroeger was het leven zo makkelijk, in elke klasse stond er een Ford tot je beschikking. Je begon in een Fiesta of Escort, om zo via de Taunus/Sierra op te klimmen naar de Granada/Scorpio. Groter dan dat was niet nodig, zelfs het koningshuis zweerden lange tijd bij grote Fords. Voor de sportieve deugnieten was er de Capri. Hoe de tijden zijn veranderd.

Het gaat niet al te best met de grotere modellen van Ford in Europa. In tegenstelling tot in de Verenigde Staten. Daar zijn de F-150 en Explorer niet aan te slepen. Zelfs de productie van de GT is opgeschroefd. Dat terwijl in Europa alles boven het C-segment (dat is de Focus in dit geval) al een lastig verhaal is. Dankzij de afnemende belangstelling zal Ford wederom de productie van deze auto’s verlagen, zo kondigde het merk aan.

De productie van auto’s wordt in oktober stilgelegd met een tijdspanne van 9 dagen. De productie van motoren wordt zelfs voor 13 dagen stilgelegd. Dat lijkt niet echt bijzonder, maar onthoud dat de fabriek in Almussafes enorm is. Er werken 7.500 mensen en per dag worden er 1.840 auto’s geproduceerd. In deze fabriek worden de Transit Connect, Tourneo Connect, Kuga, S-Max, Galaxy en Mondeo geproduceerd. Die laatste drie passeerden afgelopen maand al de revue. De Mondeo wordt binnenkort gefacelift. De S-Max en Galaxy worden niet meer in Nederland geleverd. De enige echt populaire personenauto uit die fabriek is dus de Edge. Omdat er zo lang geen motoren gemaakt worden in Spanje, komen de blokken voor de populaire crossover uit Canada overgevlogen.