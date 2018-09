Deze unieke G-Klasse werd gebouwd in Nederland

Een Amerikaan vertelt het verhaal van zijn unieke creatie, die gebouwd werd in ons eigen land!

Bestaat de perfecte auto eigenlijk wel? Er zijn een hoop auto’s waarvan je kunt zeggen dat ze alle kwaliteiten hebben. Maar in de praktijk blijkt het tegendeel. Neem bijvoorbeeld de populaire Audi RS6. 600 pk, een kofferbak waarmee je gemakkelijk de Ikea kunt plunderen en echt lelijk is hij ook niet. Maar een stuurmansauto is het niet. En ook al staat er een opvolger klaar, qua snufjes is de auto heel erg aan het verouderen. En zo werkt het eigenlijk met elke auto.

Zo dacht ook de Amerikaan Mani Kulasooriya. Voor hem is de perfecte auto een Mercedes-AMG G63 6×6. De knotsgekke combi van pick-up, zeswielig gevaarte en G-Klasse-luxe lijkt inderdaad leuk. Maar volgens Mani is de auto te duur om functioneel te zijn. En hij heeft een punt: de kans is klein dat 6×6-eigenaren veel onverharde paden zien in hun G Wagon. Het is meer een collector’s item.

Mani hamerde wel door op het idee dat een G-Klasse pick-up een leuk idee zou zijn. Een X-Klasse voldoet aan de eisen van een Mercedes pick-up, maar mist de charme die de inmiddels klassieke G-Klasse wel met zich meebrengt. Ook zou het interieur en het formaat van de G-Klasse vergeleken met een X-Klasse naar een veel hoger plan getild moeten worden, waardoor het een soort Duitse Ford F-150 wordt. Kortom: wensen die Mercedes nog niet vervuld heeft. De oplossing: zelf aan de slag gaan. Hij deelde zijn verhaal met Motor Authority.

In de VS zijn ze gek op customizen en op pick-ups. Toch viel het oog van Mani op ons eigen Nederland. Want hier zijn meerdere bekende G-Klasses bewerkt tot de eigenaren hun dromen. Perfect! Op naar Nederland. Bij het bedrijf IkWilEenG in Flevoland werd de Amerikaanse G500 bewerkt tot een pickup.

Het resultaat mag er zijn. De G-Klasse werd verlengd, waardoor de proporties een beetje vreemd zijn. Het resultaat daarvan is wel dat de vierdeurs configuratie behouden kon worden. Een praktisch én functioneel ding dus. En Mani is met recht apetrots, want het ding ziet er bijna uit alsof hij zo uit de fabriek kwam rollen.

Overigens wilde Mani de auto niet als aandachtstrekker gebruiken, maar als werkpaard. Dat is niet helemaal gelukt: bij een dergelijke one-off verschijnt er bij menig toeschouwer een groot vraagteken. Een leuke anekdote van Mani zelf was toen hij een konvooi testauto’s van Mercedes tegenkwam. Hij maakte een paar close-up foto’s en ging er weer vandoor. Toen hij wegreed achtervolgde het konvooi hem, tot verrassing van Mani. Toen hij stopte bleek het dat de normaal vrij opvallende testauto’s juist geïnteresseerd waren in de ongebruikelijke G Wagon. Ook filmsterren bleken al geïnteresseerd in de auto. Managers die volgens Mani Brad Pitt leken te vertegenwoordigen, boden serieus geld voor de G-Klasse.