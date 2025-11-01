De goedkoopste Maserati is weer strakgetrokken

Op een aantal punten is de Maserati Grecale verbeterd.

Zeg hallo tegen de Maserati Grecale modeljaar 2026. Deze update voor de instap-crossover uit Modena is niet zo sterk als een volwaardige facelift, maar brengt toch de nodige nieuwtjes met zich mee.

Zie het als een technische verfijning die het model weer even helemaal bij de tijd brengt. Vooral de volledig elektrische Grecale Folgore profiteert van een reeks slimme aanpassingen.

Nieuw voor de Maserati Grecale modeljaar 2026

De belangrijkste nieuwigheid is een “AWD Disconnect”-systeem. In gewone mensentaal: als vierwielaandrijving niet nodig is, koppelt de Grecale Folgore de vooras fysiek los. Daardoor rijdt hij tijdelijk als achterwielaandrijver. We zien dit wel vaker bij elektrische auto’s.

Dit bespaart stroom, wat resulteert in een toegenomen actieradius. In het geval van de Maserati Grecale Folgore hebben we het over een toegenomen actieradius tot 580 kilometer. De overgang van vier- naar tweewielaandrijving gebeurt in slechts een halve seconde, volledig automatisch. In principe zou je er niks van moeten voelen.

Het systeem gebruikt een leger aan sensoren en algoritmes om dit te bepalen. Van gasinput tot weghelling en van remtemperatuur tot buitenlucht. Maserati claimt dat de auto voortdurend zelf de meest efficiënte en veilige aandrijfvorm kiest.

Ook het EV Routing-systeem is slimmer geworden. De Grecale plant nu zelf laadstops op basis van rijstijl, accuniveau en hoogteverschillen. Dat mag ook wel bij een moderne, luxe elektrische auto. Dus: eindelijk zouden we bijna zeggen.

Nieuw is Dynamic Range Mapping, dat op de kaart laat zien hoever je écht kunt komen met de huidige lading. Wanneer een snellader als bestemming wordt ingesteld, dan koelt of verwarmt de auto zijn batterij alvast voor om sneller te kunnen laden. Ook dit principe kennen we al van andere merken, maar het is fijn dat Maserati nu ook bij de les is.

Looks

Het is een Maserati, dus moeten we het natuurlijk over het uiterlijk en interieur hebben. Maserati breidt de Fuoriserie-personalisatie flink uit: 32 exterieurkleuren, acht interieurs, vijf verschillende velgen en vier soorten remklauwen. Daarbij introduceert Maserati zes nieuwe lakken en drie verse interieurcombinaties, waaronder een lekker opvallende Nero/Giallo-optie.

Met de update van de Grecale-lijn (waarbij ook de benzine- en hybrideversies blijven bestaan) is de crossover weer een stukje moderner geworden. Een aantal nieuwigheden zijn zeker niet baanbrekend, maar fijn dat het er nu ook op zit.