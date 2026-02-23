Eerste BMW iX4 ooit laat zich in Nederland zien!

De volgende Neue Klasse-SUV is onderweg.

De eerste BMW van de moderne Neue Klasse heeft nog maar net gele platen of de volgende dient zich al aan. Althans, de volgende in de prototype-vorm. Autoblog-lezer Patrick kwam deze testauto tegen bij een Fastned-station in de buurt van Den Haag, zette de EV op de foto en stuurde de afbeeldingen richting de AB-redactie.

Het front verraadt direct dat het om een Neue Klasse BMW gaat. Kijken we verder naar achteren, dan wordt ook de rest van de identiteit van de Bimmer bekend. Het slagschip met coupédaklijn is onmiskenbaar een BMW X4.

Aangezien dit model staat te tanken bij Fastned, kunnen we concluderen dat we hier naar de elektrische iX4 kijken. Vooralsnog was er geen X4-generatie met een elektrische versie, dus aanschouw mensheid: de eerste BMW iX4! Wees gerust: BMW bouwt naast deze iX4 ook nog gewoon een X4 met benzinemotor.

Deze SUV volgt de trend van onder andere de Audi Q-modellen in Sportback-uitvoering. De hoge auto heeft een strakkere daklijn waardoor het silhouet wat fijner moet ogen. Dit gaat dan weer ten kosten van de hoofdruimte achterin en de hoogte van de kofferbak. Over de kofferbak gesproken: de klep om die te bereiken is uitgerust met een behoorlijke plank van een spoiler. Daar zitten vast aerodynamische redenen achter.

Wat me dan weer minder aero-proof lijkt, zijn de grote spiegels. Natuurlijk zie ik die liever dan de cameraspiegels, maar dit kan onmogelijk goed zijn voor een lage luchtweerstand. Verder valt me van de zijkant wat vreemds op achter de passagierszijruit. Als je goed kijkt, zie je daar nog een klein driehoekig raampje zitten. De vorige generatie had ook al zo’n kleine raampje, maar nu lijkt het formaat nog een stuk kleiner. Ik ben benieuwd wat de functie van dat ruitje gaat zijn.

Het interieur krijgen we helaas niet te zien. Onze spotter vertelt dat er twee mannen in de auto zaten die druk bezig waren met laptops. Ik verwacht een soortgelijk interieur aan de iX3. Hetzelfde geldt voor de aandrijflijn en bijbehorende specificaties. In dat geval krijgt de grote elektrische 4 de zesde generatie eDrive met een 800 volt-systeem. Het vermogen is 469 pk en het koppel 645 Nm.

Wanneer komt de productieversie van de BMW iX4?

Wie nu al wild wordt van de elektrische Neue Klasse X4 en hem wil bestellen moet nog even geduld opbrengen. De verwachting is dat je ergens dit jaar de eerste officiële beelden van het nieuwe model mag bewonderen. Later dit of volgend jaar moet de lancering en verkoopstart plaatsvinden. Als we de geruchten mogen geloven, krijgt de iX4 de codenaam NA7 en komen er ook M-versies van de SUV.

Voor het zover is, kun je overwegen of je liever deze hebt of een Q6 e-tron Sportback.

Bedankt voor de foto’s, Patrick!