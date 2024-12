Deze Porsche is de definitie van een perfect verzamelobject [video]

En deze Porsche 911 (930) Speedster kan bij jou in de verzameling komen!

911’jes zijn er in tal van uitvoeringen. Van Carrera’s en Turbo’s tot Targa’s en RS’en. Een wat zeldzamere badge is de Speedster. Het type Porsche werd bekend door James Dean en zijn 356 en kwam terug bij deze 911. De Speedster van eind jaren ’80 is behoorlijk zeldzaam. Toch wist The Collectables een prachtig exemplaar te vinden voor op de veiling.

Porsche bouwde in 1989 de 930 Speedster in smalle en bredere WTL (Werks Turbo Look) configuratie. Bij de WTL-uitvoering werden de carrosserie, het onderstel en het remsysteem van de 930 Turbo gebruikt. De productie bestond uit 161 ”normale” Speedsters en 2.103 van de bredere uitvoering.

De auto hierboven is een van de brede WTL Speedsters en wordt geveild door The Collectables. Op 7 januari 1989 werd deze Porsche nieuw geleverd bij een dealer in South Carolina. In 2007 bracht een Duitse verzamelaar de 911 naar Europa. In Duitsland werd de Speedster aangepast met Europese bumpers, een kilometerteller en Europese verlichting. Tijdens de pandemie kocht een Nederlandse verzamelaar de 911 Speedster over. Nu heeft deze liefhebber een andere Porsche op het oog en mag de 911 Speedster naar een volgende bewonderaar.

Specificaties

Achterin ligt een luchtgekoelde 3.2 atmosferische boxermotor die 218 pk produceert. Dit vermogen gaat via de vijftraps handbak en een sperdiff naar de achterwielen. Het exemplaar waarop je kunt bieden, heeft er 65.477 kilometer op zitten. De Speedster weegt 1.189 kilo wat 70 kilo minder is dan de cabrio van toen.

Vanbinnen zijn de twee stoelen bekleed met zwart leer, een prachtige contrastkleur bij de Indisch Rot-carrosserie. Het interieur is voor het oog nog helemaal zoals eind jaren ’80. Voor wie toch een muziekje wil afspelen: er is een Blaupunkt Bremen-radio met DAB en Bluetooth ingebouwd.

Kortom, een geweldige klassieker om in de zomer lekker mee te toeren. De veiling van The Collectables sluit op woensdag 18 december om 20.00 uur. Leuk cadeautje voor onder de kerstboom toch? Bekijk hierboven wat @Wouter van deze Porsche 911 930 Speedster vindt.