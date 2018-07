België geeft maandenlang illegale kentekens uit

Ze zijn nu eindelijk wakker geworden.

Administratieve drama bij onze zuiderburen. De Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) heeft een slordige fout gemaakt, met vervelende gevolgen. Zoals je wellicht weet is het in België mogelijk om een persoonlijke plaat te kopen. Er zijn spelregels aan verbonden, maar over het algemeen is er voldoende vrijheid qua combinaties.

Eén van de regels is dat men niet alleen maar cijfers op een plaat wenst. Mocht men niet op de hoogte zijn van deze regel en toch een dergelijke aanvraag doen, dan moet de DIV de aanvraag weigeren. Belgische kentekenplaten met enkel getallen zijn namelijk exclusief bestemd voor klassieke voertuigen van vóór 31 december 1953.

Je begrijpt het al, er kwamen diverse online aanvragen voor getallen-platen binnen en de DIV klikte doodleuk op de goedkeur-knop. Sinds februari 2018 heeft de DIV dergelijke persoonlijke platen uitgegeven, zo schrijft La Dernière Heure vanmorgen. De misstanden zijn eindelijk aan het licht gekomen en er wordt nu actie ondernomen. Een ieder die zijn plaat heeft gekregen met enkel getallen op een auto na 31 december 1953 moet de kentekenplaat weer inleveren. Wie blijft rondrijden met een dergelijke plaat is illegaal bezig en kan consequenties verwachten. Het is niet bekend hoeveel cijferplaten er exact zijn verstrekt door de DIV.

Foto: McLaren met bijpassen kenteken in Rotterdam via @meteej op Autojunk