Deze nieuwe typenamen heeft Porsche geregistreerd

Nieuwe modelletjes in de pijplijn.

Wie dacht dat het huidige modellengamma en alle varianten daarop al uitgebreid was kan dit artikel beter overslaan. Er is een uitbreiding aanstaande met wat nieuw spul.

De Duitse autofabrikant heeft bij de National Highway Traffic Safety Administration enkele nieuwe typenamen laten registreren, zo ontdekte Auto Guide. Zoals het er nu naar uitziet staan er op z’n minst vier nieuwe modelvarianten op de kalender voor 2019.

Allereerst is daar de Cayman T. Vermoedelijk een soortgelijk recept als de 911 Carrera T, toegepast op de instapper van Porsche. Verwacht een Cayman met de optie om deze zonder infotainmentsysteem te krijgen en een Cayman waar gebruik is gemaakt van meer lichtgewicht materialen.

Twee andere typenamen die Porsche geregistreerd heeft zijn de Panamera GTS en de Panamera Sport Turismo GTS. Twee modelvarianten die we op termijn toch al hadden verwacht, gezien de geschiedenis. De GTS-modellen zijn steevast de dikste en snelste varianten die je kunt krijgen onder de Turbo-modellen. Bij de vorige Panamera GTS ging het nog om een atmosferische motor, maar bij deze GTS zal de 3.0 biturbo V6 aangepakt worden. De 4S heeft 440 pk en de Turbo 550 pk, dus de GTS zal hier tussen worden geplakt. De vierde geregistreerde naam is 911 Speedster, maar van deze was al zeker dat ‘ie ging komen.