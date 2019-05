Het groene stoplicht halen: zo gaat Audi je hier helpen

Wachten tot het licht op groen springt krijgt een nieuwe betekenis.

Na een succesvolle lancering in de Verenigde Staten heeft Audi het gemunt op Europa om de vehicle-to-infrastructure (V2I) service hier te introduceren. Vanaf juli zal Audi nieuwe modellen uitrusten met de techniek. Thuisstad Ingolstadt zal de proeftuin worden van V2I in Europa.

Het is de bedoeling dat andere Europese steden in 2020 gaan volgen. Met V2I is het mogelijk dat de auto weet welke snelheid nodig is om het groene licht te halen. Deze informatie is voor je neus af te lezen op de Virtual Cockpit. Als het systeem ziet dat je harder moet rijden dan de maximumsnelheid toelaat in het gebied, dan geeft de auto geen suggestie. Wel komt er een countdown in beeld wanneer het verkeerslicht op groen gaat springen als je eenmaal bent aangekomen bij het kruispunt. Audi denkt dat autorijden in stedelijk gebied op deze manier relaxed en meer efficient is. Behalve voor de opgefokte Audi-rijder, die de countdown gaat gebruiken om stoplichtsprintjes te winnen in combinatie met launch control.

De Duitse autobouwer introduceerde de technologie in 2016 in de Verenigde Staten. Meer dan 5.000 kruispunten met verkeerslichten ondersteunen de technologie. Moderne Audi’s kunnen V2I gebruiken in onder meer Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Portland en Washington D.C. Alleen al in de hoofdstad van de VS zijn meer dan 1.000 kruispunten aangesloten op V2I. In de toekomst moet mogelijk worden dat verkeerslichten en auto’s beter met elkaar gaan communiceren voor een optimale doorstroming.

De A4, A6, A7, A8, Q3, Q7, Q8 en e-tron vanaf modeljaar 2020 worden uitgerust met de techniek. Zoals we Audi kennen is de technologie niet standaard aan boord, maar mag je lappen. Je moet de opties ‘Audi connect Navigation & Infotainment’ en ‘camera-based traffic sign recognition’ aangevinkt hebben om gebruik te kunnen maken van V2I.

Audi heeft naar eigen zeggen langer de tijd nodig gehad om het systeem in Europa werkende te krijgen. Waar de VS veel ‘domme’ verkeerslichten kent die allemaal tegelijk op groen springen, zijn Europese verkeerslichten intelligenter en houden deze rekening met het verkeer.