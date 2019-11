België vs. Nederland: Wie wint de EV-oorlog?

Welk land heeft de betere kaarten?

Elektrische auto’s en fossiele brandstoffen auto’s. Vanaf de buitenkant zien ze er allebei grotendeels hetzelfde uit, maar eigenlijk is er een wereld van verschil. Elektrische auto’s kunnen niks met een tankstation, ook ziet het fiscale plaatje er totaal anders uit.

Maar aangezien België en Nederland veel op elkaar lijken, leek het ons wel leuk om de twee met elkaar te vergelijken. In België gaan er veel stemmen op dat het niet snel genoeg gaat met de elektrificatie maar tegelijkertijd zijn ze zelf kritisch over hoe EV-vriendelijk België is. Wij steken de peilstok er eens in.

Om te beginnen met de hoeveelheid elektrische auto’s. Het aandeel van EV’s in beide landen zal immers een eerste indicatie geven voor wie de mogelijke winnaar is. Dit vergelijken is echter niet zo eenvoudig als je zou denken, het Nederlandse CBS heeft namelijk 1 januari als peildatum gepakt, terwijl de cijfers van Statbel uitgaan van 1 augustus. Daarom dat we een gemiddelde pakken van de Belgische cijfers van 2018 en 2019, om zo kunstmatig tot 1 januari 2019 te komen.

Met dat in het achterhoofd: op 1 januari 2019 hadden er 8,5 miljoen personenauto’s een Nederlands kenteken, waarvan 44.678 elektrisch was. Dus op 1 januari waren van alle Nederlandse personenauto’s 0,52 procent elektrisch. In België hadden ze op ‘1 januari’ 5,9 miljoen personenauto’s, waarvan er twaalfduizend volledig elektrisch waren. Een elektrisch aandeel van 0,21 procent dus. Winnaar: Nederland.

Maar misschien is de EV-infrastructuur in België wel beter geregeld? Laadpalen zijn voor de transitie van fossiele brandstoffen naar elektrische voertuigen broodnodig, aangezien niet iedereen een oprit heeft waar ze zelf zo’n paal neer kunnen zetten. De Belgische krant De Tijd keek hier eerder dit jaar al naar: België telt tienduizend laadpalen. Hiervan zijn er drieduizend publiek. Nederland loopt met 122.000 laadpalen weer (ver) voor. Volgens Rai Vereniging kende Nederland eind juni vorig jaar bijna 33.000 publieke palen. Met andere woorden, Nederland heeft meer publieke laadpalen dan de totale hoeveelheid laadpalen in België. Sterker nog: er zijn in Nederland meer openbare laadpalen dan elektrische auto’s in België. Ook hier wint Nederland, dus.

Dan nog de financiële prikkels: waar kan je het beste een auto kopen? In België wisselen de prikkels per regio, vanwege de relevantie focussen we ons vandaag op het Vlaams Gewest. Volgens ik-rij-elektrisch krijg je tot een verkoopprijs van 31.000 euro, 4.000 euro subsidie. Vanaf 31.000 euro wordt het afgebouwd, tot je bij 61.000 euro ‘slechts’ 2.000 euro krijgt. Voorwaarde is wel dat je de auto drie jaar in bezit houdt. Daarnaast betaal je geen verkeers- of inschrijfbelasting. Zakelijke gebruikers hebben geen recht op de subsidie, maar hun elektrische auto is dit jaar nog wel 120% aftrekbaar. Ook is het maandelijkse bedrag dat zij als zakelijke bestuurder moeten betalen, de Voordeel Alle Aard, lager bij elektrische auto’s.

In Nederland krijgen kopers geen zak geld meer mee. Maar ook in Nederland is er met de MIA regeling een extra investeringsaftrek die kan oplopen tot 36%. Aan de andere kant hoeven kopers geen BPM te betalen over hun auto. Ook wegenbelasting is gratis voor EV-rijders. Zakelijke bestuurders betalen bij een EV ook minder bijtelling, mits de auto minder dan 50.000 euro kost. Dan betalen bestuurders 4 procent bijtelling. Boven die nieuwwaarde van 50.000 euro is de bijtelling gewoon 22 procent. Overigens zoals jullie weten gaat het per 1-1-2020 naar 8% en 22 procent boven de € 45.000.

Wie het financiële verhaal wint? Dat is wat lastiger om te zeggen. Wel lijkt Vlaanderen de aanschaf van privé EV’s meer te stimuleren met de premie die kopers krijgen. Daar is in Nederland geen sprake van. Het zakelijk verhaal is iets moeilijker te beslissen omdat er in beide landen sprake is van investeringsaftrek. Al zijn Belgische EV’s altijd 120 procent aftrekbaar, ongeacht de nieuwwaarde van de auto. In Nederland zijn de zakelijke voordelen afhankelijk van de prijs van de auto.

Wie dan uiteindelijk de oorlog wint? België probeert autokopers wel te verleiden, maar de cijfers liegen er niet om: Nederland heeft relatief (veel) meer EV’s. Het is maar even afwachten of het tij in België snel zal keren, of dat Belgen pas aan de EV’s gaan als autobouwers niet meer met benzine en diesel werken…

Fotocredit: Range Rover via @fastforward. Tesla via @dedokter op Autojunk