Heeft Max Verstappen ruimte nodig op zijn helm?

Wat zou de Exacte reden zijn?

Het idee van sponsoring is in de Formule 1 vrij simpel: je maakt een bepaald bedrag over naar een coureur/team, waarna je bedrijfsnaam te zien zal zijn op de auto/kleding/helm/whatever. Twee weken terug kondigde Verstappen nog aan om een sponsorverband met CarNext aan te gaan. Blijkbaar moest hij daarvoor wat plek vrijmaken op zijn auto/kleding/helm/whatever, want in een vrij cryptische Instagram-post lijkt Verstappen te zeggen dat de sponsoring van Exact voorbij is.

‘Bedankt voor de reis die we samen hebben gehad’, #TrotsePartner en #VoorAltijdFans. Hij zegt het niet hardop, maar de insinuaties zijn er zeker. Toen Exact in 2017 overigens de sponsoring van Verstappen verlengde, spraken ze over eind 2019. Het lijkt er dus op dat die sponsoring nu voorbij is en niet nóg een overeenkomst komt. Misschien heeft Exact geen geld meer, of is er geen plek meer op de helm van Verstappen. Of wellicht vond Exact het na jaren van sponsoring wel genoeg geweest.

Want uiteindelijk is het IT-bedrijf wel een langlopende sponsor geweest van de Nederlander. Sterker nog, Exact was al sponsor vóór Verstappen in het Red Bull Racing-team terechtkwam. De eerste overeenkomst sloten de twee partijen namelijk al in augustus 2015. De sponsor heeft in elk geval de eerste GP-zeges van de coureur meegemaakt, maar haakt, zoals het nu lijkt, af voor hij de titel in 2020 binnensleept.