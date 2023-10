Met ruige looks probeert BMW je te overtuigen van de X2

Nee, nog steeds een apart ding. De BMW X2 doet mee aan een rally!

Met een compleet nieuwe look is de nieuwe BMW X2 en de iX2 een heel andere auto geworden. Een SAC, zoals de Duitse autofabrikant het omschrijft. Dat staat dan weer voor Sports Activity Coupé. Vraag me niet hoe ik dit uit mijn strot krijg. Met moeite namelijk.

Om de nieuwe BMW X2 in de schijnwerpers te zetten, werd de SAC voorzien van: schijnwerpers! Op het dak. En dat is niet de enige aanpassingen die het merk gedaan heeft. De BMW X2 doet namelijk mee aan de Rebelle Rally. Een offroad competitie in de Verenigde Staten. Startpunt is het Mammoth Mountain Resort in Mammoth Lakes (Californië) en dan rijden teams helemaal naar de Imperial Dunes in de buurt van de Mexicaanse grens. In totaal moet er 2.100 kilometer gereden worden.

BMW heeft een aangepaste X2 M35i als wapen ingezet. Naast de lampen op het dak staat het ding op Falken Wildpeak terreinbanden, Rotiform ZMO-M velgen en extra bescherming aan de onderzijde van de auto voor als het echt ruig dreigt te worden. Met deze aanpassingen hoopt BMW mee te dingen voor de overwinning in de Rebelle Rally.

Voor de Duitse autofabrikant is deelname aan deze rally natuurlijk een stukje marketing. Om te laten zien hoe ruig de nieuwe X2 wel niet is. Het ziet er toch een beetje raar uit. De X2 zal in de praktijk gebruikt worden om kinderen naar school of naar de hockey te brengen. Stoere fratsen uithalen op onverharde wegen voelt niet het juiste terrein van de nieuwe BMW X2.

Maar goed, wie ben ik om daar iets over te zeggen nietwaar. Twee dames vormen een team in de X2. Achter het stuur zit Rebecca Donaghe en Sedona Blinson is de navigator. De rally is al begonnen en eindigt op zaterdag 21 oktober. Succes dames!