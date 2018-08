Nederlandse autoverzekeraars pakken boeven keihard aan

Iemand moet het doen.

Het Nederlandse rechtssysteem wordt, ook op deze site, nog weleens bekritiseerd. Rijd je totaal doorgesnoven en van de politie vluchtend iemand dood? Grote kans dat je effectief na hooguit een jaar of twee weer buiten staat. Breng je iemand hersenletsel toe doordat je op zijn hoofd gaat staan bij een ontgroening? Veertig uur schoefelen en je bent er weer vanaf.

Tenminste, voor wat betreft het OM aangaat. Gelukkig kijkt de rest van de maatschappij iets anders aan tegen dit soort tokkies. Waar de overheid het liefst ziet dat boeven zo snel mogelijk weer gaan werken en belasting afdragen, is het een bekend gegeven dat werkgevers niet altijd staan te springen om een man in streepjespak binnen de gelederen te halen. Maar werkgevers zijn niet de enigen die boeven het licht in de ogen niet gunnen.

Ook autoverzekeraars wenden mensen met een strafblad namelijk keihard de koude schouder toe. Je kent ze wel, die vragen die je moet invullen als je een autoverzekering afsluit. Hebt u in het verleden een ongeluk gehad? Hebt u ooit iemand de nek omgedraaid?. Wat blijkt: als je ja moet antwoorden op een van deze vragen weigeren vrijwel alle verzekeraars om je te verzekeren. Althans, volgens kwaliteitspublicatie autoverzekering.nl. Alleen verzekeraar De Vereende wil mensen die de fout in zijn gegaan wel een verekering verkopen, maar dan wel tegen een ‘passende vergoeding’ (lees: mega moulah).

Pas nadat een termijn van vijf jaar verstreken is durven de andere verzekeraars hun vingers weer te branden aan mensen ‘met een vlekje’. Maar zelfs dan zijn hun premies hoger dan bij andere mensen. Na acht jaar netjes gedrag is het bedrag weer in overeenstemming met mensen zonder duister verleden.

Er zijn een paar manieren om hier tegenaan te kijken. In veel gevallen, zoals de twee bovenstaande in de intro, zal de goegemeente waarschijnlijk denken ‘net goed’. Waar de overheid de bal laat vallen, pakt de maatschappij (dat zijn wij) ‘m zelf gewoon op. De keerzijde is dat deze vorm van ‘volkjustitie’ ook opgaat in gevallen waar er sprake is van wat uit de hand gelopen kattekwaad, zoals het afvuren van illegaal vuurwerk. Enfin, waar de grens ligt zal voor iedereen anders zijn. Maar vind jij het in het algemeen terecht dat autoverzekeringen hogere premies kunnen vragen van mensen die slechte dingen gedaan hebben, ondanks dat die dingen in principe niks met hun rijkunsten te maken hebben?