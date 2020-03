Dacia Spring Concept wordt goedkoopste elektrische auto

Echt rijden met de eerste elektrische Dacia Concept kunnen we pas in 2021.

Tijdens de beurs van Genève 2020, oh wacht. Zojuist in onze mailbox het nieuws dat Dacia voor de beurs een kekke elektrische concept met bijzondere kleuraccentjes had klaarstaan. De beelden op deze pagina tonen dat de Dacia Spring Concept zoals ze hem noemen uiterlijk morgen al de straat op kan.

Dacia concept wordt goedkoopste EV

Maar we moeten dus wachten tot 2021 om hem in de showrooms tegen te komen. Dacia noemt het zelf een ideaal aanbod voor nieuwe mobiliteitsdiensten en particulieren. Het wordt volgens de autofabrikant overigens de voordeligste elektrische auto van Europa. Benieuwd of ze daar bij Dacia ook de Twizy als auto classificeren.

Een EV die pas over een jaar komt, daarvan zullen de specs vast nog een keertje wijzigen. Voor de Dacia Spring Concept wordt nu gesproken van meer dan 200km actieradius (WLTP).

Wat is nu eigenlijk de goedkoopste elektrische auto van Nederland? Als we even die ‘tweezitter’ van Renault (de Twizy) niet meenemen (die staat voor € 8.390 in de prijslijst). Dan zien we allereerst de al redelijk verouderde Peugeot Ion en Citroen C-Zero in de lijst staan voor € 22.360. Op korte afstand gevolgd door het driespan van VAG. De Citigo E, de Seat Mii Electric en de VW e-Up voor prijzen net boven de € 23.000. We zijn benieuwd naar de pricing van de Dacia Spring Concept!