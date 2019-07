De EXP 100 GT is Bentley’s briljante toekomstbeeld

Niet verkeerd, toch?

Er is er een jarig hoera, hoera, dat kun je wel zien dat is Bentley. Jazeker, net als voor enkele andere automerken van het eerste uur geldt ook voor Bentley dat de leeftijd voortaan bestaat uit drie cijfers. Om deze mijlpaal te vieren onthult Bentley as we speak deze EXP 100 GT. Als het goed is kan je de gebeurtenissen live volgen via deze website, maar mocht je dit bericht later zien of gewoon liever alle relevante informatie van ons vernemen, raden we je aan gewoon verder te lezen. Meestal zijn dat soort livestreams namelijk best wel langdradig en saai.

Datzelfde kan niet gezegd worden van de auto. Bentley heeft er namelijk erg haar best opgedaan om historische en recente designcues te vertalen naar een concept voor de ultieme Grand Tourer van 2035. Dat is wat ons betreft vrij goed gelukt. De auto heeft met zijn 5,80 meter lengte en 2,40 meter breedte gigantische afmetingen, maar ontbeert desalniettemin niet de nodige elegantie. Dit is met name bereikt door gebruik te maken van natuurlijke materialen en licht. We moesten ook een beetje denken aan de Mercedes-Maybach Vision 6. Maar dit is Bentleys verjaardag, dus laten we het daar verder niet over hebben.

In plaats daarvan moeten we wel even het hout benoemen in de EXP 100 GT, want dat is per slot van rekening altijd belangrijk in Bentleys. Het boomspul betreft in dit geval 5.000 jaar oud Copper Infused Riverwood. GroenLinksers hoeven niet te gaan stijgeren, want het is niet zo dat Bentley de kettingzaag gezet heeft in stokoude bomen. Het hout wordt gewonnen uit natuurlijk vergane bomen die geconserveerd zijn gebleven in veenmoerassen, meren en

rivieren. Mocht je een beetje landelijk wonen en er een dikke boomstam in een nabije sloot dobberen, is het dus wellicht lucratief om die aan te bieden bij Bentley.

De ambiance wordt zoals gezegd verder versterkt door het spelen met licht. In het glazen dak vangen prisma’s het buitenlicht op, bundelen het en verstrooien het vervolgens in het interieur met behulp van glasvezeltechnologie. Zo wordt de verlichte geest achter het stuur nog wat extra verlicht.

Nu we het toch hebben over achter het stuur kruipen; dat is eigenlijk niet nodig. Het gaat hier namelijk om een concept voor 2035, dus is die uiteraard (voor wat het waard is) ‘autonoom en elektrisch’. De batterijen in de auto moeten goed zijn voor een range van 700 kilometer, terwijl het joekelige apparaat maar 1.900 kilo weegt. Het klassieke sprintje van nul naar honderd zou in 2,5 seconden gepiept moeten zijn. Mooie getallen, maar om waarheid te worden moet de techniek de ambities van Bentley nog wel even een beetje inhalen voordat het 2035 is. Enfin, it’s good to have goals.

Sluiten we af met nog wat technische highlights. Ten eerste is de EXP 100 GT voorzien van een artificiële Personal Assistant, die wordt gepersonaliseerd in de vorm van een verlicht kristal, afkomstig uit Cumbria. Deze intelligente assistent maakt gebruik van kunstmatige intelligente om de reis van de inzittenden zo prettig mogelijk te laten verlopen. Hiervoor zijn er vijf verschillende comfortstanden, te weten Enhance, Cocoon, Capture, Re-Live en Customise. Interactie met de Bentley Personal Assistant verloopt via handgebaren. Als Bentley-bestuurder zit je dus een beetje naar je mood stone te zwaaien in de toekomst.

Iets meer down to earth zijn de Active Aero Wheels, die zich dynamisch aanpassen naar ofwel het leveren van maximale efficiency of juist maximale prestaties. Intelligent Tyres passen hun contactvlak daarbij aan de weerscondities of bestuurderswensen aan. Klinkt als iets wat we sowieso terug gaan zien op toekomstige auto’s. Voor nu is het echter vooral genieten van de plaatjes. Kom maar door met dit design, Bentley.