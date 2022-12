Bentley Batur maakt oude vaklui overbodig

Waarom zou je nog goudsmid worden als je ook gewoon goud kan printen, zoals Bentley in de Batur?

Het fenomeen 3D-printen begint bijzondere vormen aan te nemen (pun deels intended). Waar het begon met kleine vormpjes printen om te laten zien ‘wat eventueel zou kunnen’, is de technologie nu opgeschaald naar veel grotere toepassingen. Je kunt tegenwoordig ook beton 3D-printen. Of goud, als het aan Bentley ligt.

3D-geprint goud voor Bentley Batur

3D-geprint goud, het is echt waar. Bentley zorgt voor een revolutie in de ‘goud-in-je-auto-industrie’ (voor zover die bestaat) met gouden onderdelen die middels 3D-printen tot stand komen. Dit trucje wordt voor het eerst toegepast in de Bentley Batur, Mulliner’s nieuwste hyperexclusieve speciale coupé.

18-karaats goud

Zo worden bijvoorbeeld de ring rondom de startknop, de iconische uitsteeksels rondom de koelsleuven in het interieur en nog meer zaken dus gemaakt van echt goud, maar dan gevormd middels de kunst van het 3D-printen. En ja, het is geen plastic met een laagje bladgoud, maar écht 18-karaats goud. Vink je alle gouden opties aan, dan ontvang je 210 gram van het spul in je Bentley Batur. Wel komt er uiteindelijk nog een expert aan te pas die zal zoeken naar oneffenheden en deze indien nodig wegpolijsten. Zo blijft het handwerk, tot op zekere hoogte.

Kwaliteitsgoud

Het kwaliteitsgoud dat Bentley gebruikt om onderdelen in de Batur te 3D-printen, komt uit het Jewellery Quarter in Birmingham. Echt Brits vakspul dus, zoals Bentley dat wel vaker probeert te verkopen. Om dit bakbeest met een W12-motor toch nog iets groener aan te laten voelen, het goud is gemaakt van gerecyclede juwelen en andere gouden spullen die normaliter zouden verdwijnen de afvalhoek. Dan kan je je toch weer iets beter voelen over je gouden draaiknop in je peperdure exclusieve Bentley.

Het hoeft geen verrassing te zijn dat de 3D-geprinte onderdelen van goud in de Bentley Batur niet gratis zijn, maar een Batur is dat sowieso niet. De 18 stuks zijn al verkocht voor een prijs vanaf 1,65 miljoen pond. Bentley is het ding nog volop aan het testen, dus klanten moeten nog even geduld hebben.