Autoblog Garage: de verborgen kosten van een hobbyauto!

Dit zijn verborgen kosten die komen kijken bij het hebben van een hobbyauto!

Leuk natuurlijk, zo’n tweede auto voor erbij. Maar in vergelijking met een dagelijkse auto komen er met een hobbyauto een aantal extra kosten om de hoek kijken. Verborgen kosten noem ik het maar even. Want het zijn vaak de dingen waar je misschien niet van tevoren aan denkt bij het overwegen van zo’n funauto.

Alarm voor de autoverzekering

Jij bent misschien dolblij met je exclusieve auto. De aanbieders van een autoverzekering worden er doorgaans wat minder enthousiast van. Het kan moeilijker zijn om een hobbyauto verzekerd te krijgen. Afhankelijk van je leeftijd, waar je woont en wat voor auto het betreft is het afsluiten van een goede autoverzekering niet heel eenvoudig. Althans, dat is mijn ervaring in het geval van de Maserati.

Bij grote bekende aanbieders was het al meteen: nee, gaan we niet doen. De meeste verzekeraars weigerden dekking te verlenen vanwege de hoge cataloguswaarde (€ 236.780) van de Stradale. Oftewel, hier moest maatwerk aan te pas komen.

SCM alarm met certificaat

Op basis van een persoonlijke offerte werd er een passende autoverzekering gevonden. Er was wel een eis: het fabrieksalarm van de Maserati was niet afdoende en er moest een SCM gecertificeerd alarmsysteem geïnstalleerd worden.

Iets waar ik niet van tevoren rekening mee had gehouden. Aan de andere kant geen issue. De auto is nu nog beter beveiligd tegen diefstal. De installatie van het goedgekeurd autoalarm ging gepaard met een rekening van € 1.000.

Autohoes

Je kunt een gewassen auto netjes parkeren in de garage. Toch kan het al vrij snel gebeuren dat er stof op de auto komt. Het gebruik van een autohoes is dan ook aan te raden. Jaren geleden had ik al een mooie hoes voor € 250 aangeschaft voor de BMW M3 die ik destijds had. En deze kan ik mooi weer gebruiken voor de Maserati.

Hoezen heb je in alle soorten en maten. Een typisch gevalletje verborgen kosten voor je hobbyauto. Het budget heb je zelf in de hand. Voor een paar tientjes een hoes bij de Lidl kopen (doe maar niet), of enkele duizenden euro’s uitgeven voor een op maat gemaakte Goodwool hoes, verkrijgbaar via Absolute Motors. Je kunt het wat dat betreft zo gek maken als je zelf wil. Maar een autohoes is honderd procent een aanrader om je auto mooi en stofvrij te houden wanneer deze gestald staat in een garage.

Onverwacht onderhoud

Even afkloppen, want de Stradale functioneert prima. Toch is het belangrijk om een potje apart te houden voor onverwacht onderhoud. Naast de gebruikelijke onderhoudsbeurt is het altijd goed om rekening te houden met onverwachte kosten.

Hoe exotischer de auto, hoe duurder een onderdeel kan zijn. Een kapotte lamp, een knopje dat afbreekt, een onverklaarbare melding in het instrumentencluster. Voorkom verrassingen voor jezelf en hou er altijd rekening mee dat onverwacht onderhoud een onderdeel kan zijn van je hobbyauto.

Bandenspanningsmeter

Geen kostbare aanschaf. Wel fijn om te hebben. Met een hobbyauto waar je geen dagelijkse kilometers mee maakt is het hebben van een bandenspanningsmeter wel zo fijn. Zo kun je altijd even checken hoe de banden ervoor staan en hoef je niet te stoppen bij een tankstation.

Een bandenspanningsmeter heb je al voor zo’n 15 euro. Het advies is om er eentje te kopen die je kunt aansluiten op een compressor. Een exemplaar dat werkt op een batterijtje is af te raden. Zul je altijd zien dat het ding niet werkt wanneer jij ‘m nodig hebt.

Pechhulp!

Je hoopt het nooit nodig te hebben, maar pechhulp geregeld hebben via je autoverzekering of een instantie als de ANWB is een must. Het laatste wat je wil is op een zondagmiddag op een dijkje langs de weg te staan, om honderden euro’s te moeten betalen voor het wegslepen van je hobbyauto. Het is iets waar je misschien niet aan denkt. Bijvoorbeeld omdat pechhulp al geregeld is bij je dagelijkse (lease)auto. Kost een paar euro per maand en kan je uiteindelijk een hoop pegels schelen mocht je het nodig hebben.

Druppellader

De periode met het mooie zomerweer ligt (helaas) achter ons. De tijden van vroeg donker, koud en nat weer is aangebroken. Een periode dat ik wat minder kilometers maak met de Stradale. Het kan dan voorkomen dat ik bijvoorbeeld 14 dagen of zelfs langer niet op stap ga met de auto. Daar komt de druppellader om de hoek kijken.

Wat doet een druppellader?

Een druppellader zorgt ervoor dat de accu van je auto- of motorfiets in topconditie blijft wanneer deze voor een langere periode geparkeerd staat. Overbodig als je het voertuig iedere dag gebruikt, maar essentieel als het voertuig voor een langere periode niet gebruikt wordt.

De accu van een auto- of motorfiets loopt heel langzaam leeg wanneer je geen kilometers maakt en het voertuig geparkeerd staat. In het ergste geval kan de accu zo leegraken dat je auto niet meer start. Niet alleen irritant om met startkabels te kloten, maar het is ook schadelijk voor de accu. Net als dat het bij een elektrische auto het beste is om de accu op te laden vanaf 10 procent en niet de EV helemaal leeg te rijden naar 0 procent.

In het geval van een exclusieve auto kun je voor vervelende verrassingen komen te staan. Met een Ferrari of Maserati kan een lage accuspanning zorgen voor de nodige problemen. Het raam van de MC Stradale moet een klein beetje zakken bij het openen van de deur. Met een lege accu zakt het raam echter niet. Als je dan de deur opent zal het glas breken. Ook kunnen er elektronisch gerelateerde foutmeldingen in het dashboard optreden. Kortom: dit soort ellende wil je voorkomen. Daar komt de druppellader in beeld.

Gebruik van een druppellader

Een druppellader sluit je aan op de accu van de auto in een geparkeerde toestand. In mijn geval is gekozen voor een CTEK MXS 5.0 lader geleverd door acculaders.nl.

De lader komt onder andere met een handige Comfort indicator kabel. Waar je geen zin in hebt is iedere keer na een autoritje de lader aansluiten op je batterij, want dat is gedoe nietwaar? Deze adapter maakt dit proces een stuk gemakkelijker.

Eenmalig sluit ik de aansluitogen aan op de accu van de Maserati. Aan het uiteinde van deze adapter zit een omvormer (met de drie lampjes, zie afbeelding hieronder) om de druppellader op aan te sluiten. Het enige wat ik hoef te doen na iedere rit is de CTEK aansluiten op de reeds geïnstalleerde Comfort indicator kabel in de kofferbak.

Een gevalletje loskoppelen en rijden maar. Bij terugkomst aansluiten, kofferbak dicht en klaar. De makkelijkste vergelijking kun je maken met een smartphone. Alsof je de kabel van de oplader steekt in je smartphone, zo simpel is het. Je kunt eigenlijk niks fout doen.

De verborgen kosten van een hobbyauto

En dat was een opsomming van enkele verborgen kosten van een hobbyauto. Heb ik iets over het hoofd gezien of heb je zelf nog een mooie toevoeging, die dit mooie weekend voor mij nog even om zeep kan helpen ;-) ? Laat het weten in de comments!

Fotocredit: mvg15photography

