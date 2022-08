Bentley Mulliner Batur is toppunt van luxe (met W12!)

Met de Bentley Mulliner Batur kan je voorkomen rijden in Dubai, London of Lutjebroek.

Een Bentley is eigenlijk altijd een bijzondere auto. Als je er in stapt en je zakt weg in het zachte leer en het hoogpolige tapijt, vraag je je af waarom er überhaupt ellende is in de wereld. Als iedereen in een Bentley zat, was iedereen relaxed en was het leven veel beter.

Maar ja, een Bentley is nogal prijzig. Het ene is model nog duurder dan het andere. De nieuwe Bentley Mulliner Batur gaat er eentje worden die echt extreem duur is. Met het wegvallen van de Mulsanne is er niet echt meer een top-of-the-range Bentley. Maar dat gaat dus helemaal goed komen.

Nieuwe designtaal

Je kan de Batur een beetje zien als de Lamborghini Reventon van Bentley. We zullen dat even toelichten. De Mulliner Batur zal namelijk de nieuwe Bentley designtaal gaan verklappen, terwijl de basis nog de ‘oude’ Continental GT is. De Lamborghini Reventon was qua design een voorbode op de Aventador en Huracán, maar nog gebaseerd op de Murciélago.

Met de nieuwe Bentley Mulliner Batur zal dat niet anders zijn. Zo is de motor de bekende 6.0 W12 TSI, ditmaal met nog meer vermogen en koppel, aldus Bentley. Hoeveel extra zeggen ze dan weer niet. De nieuwe vormtaal gaat trouwens voornamelijk gevoerd worden op de nieuwe elektrische auto’s van Bentley.

Introductie Bentley Mulliner Batur

Mocht je een milieufanaat zijn en de W12 als heidens beschouwen, hebben we goed nieuws. De auto zit namelijk vol met natuurlijke vezel-composieten en CO2-arm leder. Ja, echt waar. Verder zal de auto afgeleverd worden met 3D geprint 18 karaats goud. Ook een mooi, natuurproduct, toch?

Dan de introductie van de Mulliner Batur. Bentley zal dit weekend het doek van de auto trekken tijdens Monterey Car Week.

De Batur is de opvolger van de Bacalar. Daar zijn er twaalf van gebouwd. Hoeveel Bentley van de Batur in elkaar gaat schroeven, is nog niet bekend.

