Mini Cooper JCW Bulldog komt afscheid vieren

De Mini Cooper JCW Bulldog Racing is de ultieme Mini (als je de GP3 gemist hebt uiteraard).

Binnenkort is het over en uit met de Mini. Net haalden we al eventjes het verscheiden van de Mini Clubman aan, waarmee een compleet segment komt te vervallen. Maar ook de gewone Mini gaat er binnenkort uit. Daarvoor staat dan wél gewoon een opvolger gepland (zij het elektrisch).

In veel gevallen krijg je bij veel speciale Mini’s namelijk een leuke uitvoering met bijzondere aanleiding, stickers of kleurtjes. Maar nu gooit het Britse merk met de Mini Bulldog het over een andere boeg, want de auto krijgt extra tuningshardware waar @martijngizmo kirrende geluiden van gaat maken.

Nürburgring

De auto is namelijk ontwikkeld door Bulldog Racing, dat is het raceteam dat met Mini’s mee doet aan de 24 uur van de Nürburgring (onder andere), dus ze weten dus wel hoe je een auto met afstellen. Om te beginnen, de basis van de auto is de Mini Cooper JCW. De motor is dus de B48B20 met 231 pk en 350 Nm.

Voor een beetje beleving is de motor gekoppeld aan een Remus-uitlaat. Helaas is de auto voorzien van achttraps automaat van Aisin. Niet dat dat een slechte unit is (is het namelijk niet), maar omdat je in een auto als deze wil schakelen.

De wegligging is vervolgens ingrijpend verbeterd middels een KW V3-schroefset. Deze is namelijk afgesteld op de Nüburgring. Volgens James May zorgt dat voor een kneitherharde auto, maar dat is niet helemaal waar.

De Nordschleife is namelijk best wel hobbelig en je hebt juist een onderstel nodig met absorptievermogen. Sterker nog: de Nürburgring-stand in de Golf GTI Clubsport is juist softer dan de Sport Plus stand, bijvoorbeeld.

Geen achterbank voor de Mini Cooper JCW Bulldog Racing

De wielen zijn lichtgewicht OZ HyperGT’s in de bescheiden maat 17 inch met eveneens bescheiden 205/45 R17 banden. Een andere manier om het gewicht te besparen is het verwijderen van de achterbank. In plaats daarvan is er nu een verstevigingsbalk. De rest van het interieur wordt opgeleukt door wat lapjes alcantara en de nodige stickers.

Het mooie is dat je de Mini Cooper JCW Bulldog verder kan uitvoeren als je wil. Dus een nog serieuzere trackday variant is geen probleem voor Bulldog Racing, maar je mag het hier ook bij laten. Mocht je al een Mini hebben, dan helpen ze je graag om die om te bouwen voor je. En het is allemaal met goedkeuring van Mini! Gaaf hé?