Met 880 pk is de AMG GT R precies gestoord genoeg

Het kan immers altijd gekker.

Bij Posaidon weten ze wel van wanten. Gezien de naam van het bedrijf komt dat niet als een verrassing, maar het is fijn dat ze het in de praktijk ook durven te bevestigen. Posaidon staat erom bekend graag aan motoren te sleutelen en met zijn Mercedes-AMG GT R heeft het dit wederom gedaan. De krachtbron produceert voortaan 880 pk, bijna 300 stuks meer dan het origineel tot zijn beschikking heeft.

Het grappige is dat Mercedes voor de onthulling van de AMG GT R had besloten de auto de angstaanjagende doch voor de hand liggende naam “The Beast of the Green Hell” mee te geven. Hoewel het model met zijn 585 pk natuurlijk weinig tekortkomt, kan hij zich absoluut niet meten met de prestaties van de Posaidon. De ‘RS 830+’, zoals hij heet, trekt 880 pk en 1.000 Nm uit zijn vierliter V8. Volgens Posaidon is het koppel expres gelimiteerd om de zeventrapsautomaat te sparen. In theorie is de krachtbron dus tot meer in staat.

De toename van het vermogen is volgens Posaidon vooral te danken aan een uitgebreide ECU-tuning. Afgezien van simpelweg met de boordcomputer te spelen heeft het bedrijf ook nog daadwerkelijk onderdelen vervangen. Niet alleen heeft de auto nieuwe twee turbo’s, ook is de AMG GT R voorzien van betere zuigers, een sportluchtfilter en sportievere brandstofpompen.

Hoewel de AMG GT R van Posaidon ongetwijfeld een rappe machine zal zijn, heeft de tuner wel degelijk een nog krachtiger blok in de schappen liggen. Niet lang geleden kwam het namelijk met een 5,5-liter V8 op de proppen, die meer dan 1.000 pk had.