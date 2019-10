Bentley Flying Spur op de foto is niet echt

Verbaasd? Het is een nieuwe gimmick.

Configurators hebben twee doeleinden. De eerste is de meest logische: je wil een auto kopen en een beeld hebben bij alle opties, plus een prijskaartje. De tweede is vermaak, meestal gebruikt door mensen die het toch niet kunnen kopen. Hoe dan ook, des te gelikter de configurator, des te leuker dan niet handiger het systeem werkt voor beide doeleinden. Meestal wordt er gebruik gemaakt van een aantal digitaal gegenereerde aanzichten, in hoge kwaliteit. Zo ook Bentley, met de Flying Spur. De nieuwe limousine bedient fortuinlijke mensen en die willen natuurlijk het beste van het beste.

Qua configurators is er tegenwoordig een stapje verder dan een paar hoeken. Genesis, maar ook Porsche, pakken nu een geheel 3D-model van de auto waarmee je alles tot in de laatste details kunt bekijken. Een gave nieuwe invalshoek. Echter, Bentley tilt dit idee naar een hoger plan. In plaats van een door de fabrikant aangeleverde digitale studio kun je de Bentley configureren op welke plek je dan maar wil.

Wat je op het plaatje ziet is dan ook de parkeerplek bij ondergetekende voor de deur. Oké, we betwijfelen of je hier echt mensen mee kunt ‘foppen’, maar daar bedoelt Bentley het ook niet voor. Het 3D-model kan geplaatst worden waar je maar wil. Zodat je je kan inbeelden hoe het zou zijn als zo’n corpulente limousine je oprit komt opfleuren. Hoe het werkt? Via Augmented Reality. Net zoals Virtual Reality een nieuwe techniek om beelden te genereren, maar bij AR gaat het om extra informatie bovenop het echte leven creëren. Zo is de Bentley AR-app gewoon de situatie scannen met je smartphonecamera, waarna de app één geheel maakt van de digitale en echte wereld. Andere voorbeelden van Augmented Reality zijn de wijlen Google Glass én veel herkenbaarder: een head-up display.

Zoals je hierboven ziet kan je de Flying Spur ook in je vensterbank zetten, alsof het een 1 op 18-model is. Verdere functies van de app zijn dus een basis configuratie, helaas kun je nog niet elke optie los aanvinken. Het gaat puur om het beeld van de auto. Wel kun je dus je telefoon helemaal om de auto heen bewegen, met zelfs de mogelijkheid om naar het interieur af te reizen.

Met ten slotte iets wat helemaal nog wat werk nodig heeft, al kan de grafische videosterkte ook de schuld zijn van de telefoon. Maar, je kunt ook een stukje rijden met je ‘Augmented’ Bentley! Gassen, remmen, achteruit rijden en sturen (al had ik dat laatste nog niet helemaal onder de knie). Het resultaat van de inspanningen check je hieronder:

Kortom: het is een gimmick, maar het idee is erg tof. En voor toekomstige Flying Spur-eigenaren die een beeld willen hebben van de limousine op hun oprit, werkt het best prima. Ook dagdromen werkt prima, want ondergetekende twijfelt of er ooit op dat plekje een Bentley Flying Spur gaat staan. Zelf spelen met de AR-configurator? De app is nu beschikbaar voor iOS en Android.