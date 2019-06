Maak je gloednieuwe Flying Spur op smaak

Het is nuttige tijdsbesteding.

We zijn heel benieuwd hoe vaak configurators eigenlijk gebruikt worden door mensen die daadwerkelijk die desbetreffende auto willen gaan kopen. Het is voornamelijk een leuke tijdsbesteding als je tijd over hebt. Tenzij je voor Autoblog werkt, dan mag je het in de baas zijn tijd doen.

Vorige week besteedde collega @RubenPriest zijn tijd om zijn ideale Audi Allroad samen te stellen, deze morgen heeft ondergetekende het genoegen om de configurator aan te mogen slingeren van de gloednieuwe Bentley Flying Spur.

Het voordeel bij een Bentley is dat de keuze enorm is, alhoewel we de verwachtingen een klein beetje moeten temperen. Nog niet alle kleuren lijken beschikbaar te zijn. Er zijn er namelijk maar een stuk of 30 beschikbaar. Normaliter is er keuze uit ongeveer 10 ‘Blacks’, ‘Greens’, ‘Whites’, ‘Greys’, ‘Reds’ et cetera. Je kiest zeg maar eerst je kleur en dan precies welke tint je van die kleur wenst. Nu dus nog even niet. Overigens gebeurt het vaker dat de configuratiemogelijkheden (leuk woord voor galgje) pas wat later worden uitgebreid, als de productie eenmaal lekker op gang is.

Het leuke is natuurlijk dat je het zo elegant, sportief, klassiek of fout kan maken als je zelf wil. Grote kans dat de meeste exemplaren die de fabriekspoorten verlaten, keurig zilvergrijs zijn met een zwart interieur. Maar dankzij de configurator weet je dat het absoluut niet aan Bentley ligt. We hebben alvast een paar variaties bedacht die je kunt zien op de foto’s. Mocht jezelf te veel vrije tijd hebben of echt een hekel aan je baas, de Bentley Flying Spur configurator vind je hier.