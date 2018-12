Heeft dit automerk zowaar de állerbeste configurator gemaakt?

Wij denken van wel.

Wanneer een autofabrikant eindelijk de doeken trekt van een langverwacht model en deze niet veel later in de configurator belandt voor ons om mee te spelen zodat consumenten hun nieuwe auto kunnen samenstellen, is de vreugde veelal vrij groot. Echter, na jaren uren te hebben doorgebracht op de webpagina’s van allerhande autofabrikanten, wordt het steeds meer van hetzelfde. Gelukkig is Genesis hier om ons te tonen hoe de toekomst eruit behoort te zien.

De nieuwe configurator van het luxemerk van Hyundai is namelijk een lust voor het oog, waarmee men vrij letterlijk alle hoeken van de nieuwe G70 kan bekijken. Genesis heeft de configurator zo ontworpen dat alles in drie dimensies (3D) is te zien. Alle veranderingen gebeuren in real-time. In tegenstelling tot de samenstellingspagina’s van sommige autofabrikanten wordt er niet zomaar met die vlotte term gegooid. Ondanks de 3D-constructie is de configurator allesbehalve traag. Integendeel, vergelijken we de Genesis-configurator met anderen, dan vinden alle aanpassingen juist bijzonder snel plaats. Daarnaast ziet het er verrukkelijk uit. En het werkt. Goed.

In de 3D-configurator kan men vooralsnog alleen de nieuwe Genesis G70 samenstellen, maar dit zal op termijn ongetwijfeld veranderen. Het Zuid-Koreaanse merk heeft nog drie andere auto’s in zijn modellengamma: de grotere G80, de G80 Sport en de G90, de absolute topper van de nieuwkomer. Deze lange, luxe limousine is recentelijk nog vernieuwd.

Genesis timmert duidelijk goed aan de weg. Naast de allerbeste configurator van de wereld hebben ze namelijk ook een aantal zeer capabele figuren aan het roer staan. Hoewel het van oorsprong Zuid-Koreaanse merken zijn, hebben Genesis en de Hyundai Motor Group de afgelopen jaren allerlei westerlingen weten aan te trekken die zéér van wanten weten. Hiertoe behoren o.a. ontwerper Luc Donckerwolke, Albert Biermann en Peter Schreyer.