Fisker geeft een ‘zee’ van nieuwe informatie over SUV uit

Waaronder de naam, zo meteen snap je hem!

Fisker is een naam die al een tijdje meegaat in de autowereld. Het is ‘gewoon’ de achternaam van Henrik Fisker, een 56-jarige half-Deense ontwerper die onder meer de BMW Z8, Aston Martin DB9 en Aston Martin V8 Vantage tekende. Daarna ging hij geluk zoeken op zijn eigen manier. Het resultaat was zo’n tien jaar geleden de Fisker Karma. Een knappe sedan met hybride aandrijving die op elke mogelijke manier probeerde ecologisch verantwoord te zijn. Een enorm succes was het niet, toch zijn er in die periode nog best een flink aantal Karma’s verkocht. Zie het als een Prius waarmee je wél voor de dag kan komen, al was de Karma wel iets duurder.

Sindsdien is de Fisker Karma doorgezet in een paar nieuwe bedrijfsvormen, zonder uitleg is het vrij verwarrend. De overblijfselen van het bedrijf wat de Fisker Karma uitbracht heten enkel Karma en brachten de vrij bekend voorkomende Revero uit. Dat was helemaal geen succes. Karma is verder van plan om nog een paar nieuwe modellen de wereld in te sturen. Henrik Fisker zelf bracht echter als VLF Automotive een nieuwe auto op de markt genaamd VLF Destino. Tenminste, nieuw? Ook hier gaat het om een Fisker Karma met iets nieuwere techniek. Want waar VLF nu is, niemand die het weet. In plaats van VLF doorzetten en auto’s als de Force 1 op de markt brengen, sloeg Fisker weer terug op het begin met het ‘nieuwe’ bedrijf Fisker Inc. Hun eerste wapenfeit is een concept car: een elektrische sedan, de Fisker EMotion. Behalve het brein achter het bedrijf heeft deze auto niks te maken met VLF, de Fisker Karma, of Karma. Snap jij het nog?

Goed, die laatste is de enige die je voor nu moet onthouden. Het is dát bedrijf wat binnenkort met iets nieuws op de proppen komt. Een nieuwe elektrische SUV, want de markt vraagt erom. Die zat al in het verschiet, maar nu is er iets meer info beschikbaar. Ten eerste: de naam. Hij gaat Fisker Ocean heten. Een productieversie is er nog niet, de afbeeldingen in dit artikel betreffen een studiemodel (maar wel eentje die potentieel op de markt kan komen, wat ze uiteindelijk ook willen bereiken). Een aantal dingen zijn echter belangrijk om te weten over de Fisker Ocean.

Zo zouden de minimum vereisten voor de prestaties een rijbereik zijn van 400 mijl (644 km). Daarmee zou de auto direct in het vaarwater van Tesla terecht komen. Verder heeft Henrik het al vaker gehad over solid state-batterijen. De techniek hierachter is complex maar niet buiten bereik, in prestatietermen heb je het dan over een nog langer rijbereik (500 mijl, 804 km) terwijl de batterijen niet groter of zwaarder zijn dan lithium-ion-versies en nog belangrijker: volgeladen kunnen worden met een minuut. Bijzonder! Het is niet bevestigd dat de Ocean dit systeem al direct aan boord krijgt, maar wel dat Fisker voor de Ocean bezig is met eigen ontwikkelingen voor elektrisch rijden en de batterijen.

Verwacht echter niet dat dit soort cutting edge techniek ervoor zorgt dat de auto peperduur wordt. Nee, volgens Fisker zal de auto niet duurder worden dan 40.000 dollar. Bestellen gaat ook makkelijker. Je kan de auto leasen met een app, en onder het mom ‘gebruiksgemak voor de consument’ wordt die service goedkoop met grote limieten voor kilometers en géén minimumtermijn. Want gebruiksgemak. Een goede gedachte, of het werkt moet blijken.

Fisker zal alle informatie (dan definitief) bekend maken op 4 januari. Pre-orderen kan al eind november. Als alles waar is, staat hier een potente SUV. Als. Een belangrijke nuance.