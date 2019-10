Cupra Special Edition is behoorlijk prijzig

Maar je krijgt er absoluut veel voor terug.

Het kan weleens flink verwarrend werken: autoprijzen. Met name de nieuwe prijzen in Nederland. Omdat wij te maken hebben met een extra belasting op uitstoot, kunnen sommige prijzen sterk afwijken ten opzichte van hetgeen de fabrikant zelf bedoeld had. Dan komt er dermate veel BPM bovenop dat de auto in kwestie zich uit de markt prijst.

Andersom is het ook waar. Sommige auto’s zijn weliswaar duur, maar de BPM valt heel erg mee ten opzichte van de concurrentie. Bij het binnenploffen van het persbericht van Cupra moesten wij ons een paar keer achter de oren krabben. Cupra is het sportieve submerk van Seat en ondanks dat er diverse modellen op de plank staan, wordt er slechts één model geleverd, de Cupra Ateca.

Nu komt er een ‘tweede’ bij in de vorm van de Cupra Ateca Limited Edition. Je weet wel, die Cupra Ateca die er net even wat stoerder uitziet. Collega @RubenPriest wist te melden dat de Cupra Limited Edition een zeer gelimiteerde aangelegenheid gaat worden. Er worden er namelijk 1.999 van gebouwd. Het enige wat nog niet bekend was, is de prijs. Welnu, die is er. De Cupra Ateca kost namelijk 72.850 euro. Dat is een behoorlijk bedrag ten opzichte van de Cupra Ateca ‘non’-Limtied Edition. Die staat namelijk voor 60.300 in de boeken. Daarom kijken we even wat je nu eigenlijk krijgt voor dat geld en wat de concurrentie aanbiedt. Voor de duidelijkheid: de Cupra Ateca Special Edition heeft net als de ‘gewone’ Cupra Ateca een 2.0 TSI motor met 300 pk en 400 Nm.

Cupra Ateca Limited Edition

€ 72.850

Tienduizend euro is een hoop geld. Daar kun je veel mee doen, zoals een midweek parkeren in Amsterdam voor een weekje of een Alfa Romeo youngtimer rijdend houden. Je kan het ook uitgeven aan de upgrade naar een Cupra Ateca Limited Edtion. Eigenlijk valt de meerprijs mee, want je krijgt zo ongeveer alle mogelijke opties, zoals Brembo remmen, groot navigatiesysteem, Akrapovic uitlaat, kuipstoelen, Beats Audio en een virtual cockpit. Dus eigenlijk alle opties en accessoires die je eventueel toch al besteld had. Ondanks dat er een kleine tweeduizend van gebouwd worden, is de Limited Edition voor Nederland behoorlijk limited: er komen er slechts 5 naar ons Koude Kikkerlandje.

Alfa Romeo Stelvio B-Tech 2.0T AWD (949)

€ 74.405

Tsja, zet je de Stelvio ernaast, dan is de Ateca onwillekeurig toch een beetje prijzig. Want voor tweeduizend euro meer heb je een Stelvio. Dan hebben we het niet over een kaal dieseltje met tweewielaandrijving, maar een 2.0T met 280 pk, automaat en vierwielaandrijving. De B-Tech is een sportief actiemodel dat al geruime tijd in de prijslijsten staat en eigenlijk een ‘no-brainer’ is als je in de markt bent voor een zo’n hoge Alfa Romeo. Nog een voordeel: in basis is de Stelvio achterwielaangedreven en het motorblok ligt op de vooras in plaats van erover. Wel is de Cupra een stukje sneller.

BMW X2 M35i xDrvie (F39)

€ 72.707

Waar de Alfa Romeo een maatje groter is dan de Cupra en iets minder vermogen heeft, is dat bij de X2 M35i precies andersom. De eveneens vrij verse X2 is iets compacter en nog potenter. In M35i-uitdossing heb je maar liefst 306 pk en 450 Nm tot je beschikking. Qua prestaties zijn de X2 en Cupra erg aan elkaar gewaagd. Als het om uitrusting gaat is de Cupra completer. Daar staat tegenover dat de X2 zijn badge mee heeft. De Cupra moet zijn badge nog waarmaken. Ook valt de praktische inzetbaarheid van de X2 een beetje tegen.

Volvo XC60 T8 AWD R-Design

€ 75.995

Een compleet andere auto is deze Volvo. Net als de Stelvio is de Volvo XC60 een maatje groter dan de Cupra. Dat niet alleen, de Volvo is ook luxer en fraaier. In afwerking, materiaalgebruik en dergelijke is het top geregeld in de Volvo. Ook hier hebben we niet gekozen voor een instapper met toevallig een grote motor, de R-Design is ook een behoorlijk complete en sportief aangeklede uitvoering. De techniek is compleet anders en natuurlijk ook de reden voor de relatief gunstige prijs. De auto T8 heeft een tweeliter viercilinder met turbo én compressor. Daaraan zit ook nog eens een elektromotor aan gekoppeld. Het totale systeemvermogen bedraagt 390 pk. Waardoor je in 5,5 seconden naar de 100 km/u snelt. Wel is de auto aanzienlijk minder lichtvoetig dan de Cupra: het kentekengewicht van de Volvo is meer dan 2.050 kg!