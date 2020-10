Zo kom je van Volvo's 180 km/u-limiet af - Autoblog.nl

De snelheidsbegrenzer van je Volvo verwijderen? Heico kan dat wel voor je regelen.

Door de jaren heen hebben ze bij Volvo hun merknaam synoniem weten te maken met veiligheid. Er weinig automerken zijn die zo’n sterke associatie hebben weten te creëren met een producteigenschap. Een knappe prestatie dus van de heren en dames uit Gotenburg.

Drastische maatregel

Dit jaar kondigde Volvo een tamelijk drastische maatregel aan in hun ijver om auto’s veiliger te maken. Ze gaan namelijk al hun auto’s begrenzen op 180 km/u. Met deze keuze maakten ze zich niet bij iedereen populair, maar dat zullen ze ongetwijfeld mee hebben genomen in hun afweging.

Rijontzegging

Laten we wel wezen: het gros van de Volvo-rijders zal waarschijnlijk niet eens merken dat er een begrenzer op zit. Zeker in Nederland kun je hier niet achter komen zonder een rijontzegging te riskeren. Toch zullen er ongetwijfeld klanten zijn die dit als een gemis zien. Het wachten was daarom op de eerste tuner die aanbood om de snelheidsbegrenzer van je Volvo te verwijderen.

Heico

Het Duitse Heico Sportiv is dé Volvo-tuner en in die hoedanigheid moesten ze hier natuurlijk wat mee doen. In juni kondigden ze al aan dat ze druk bezig waren met een oplossing. Ze haastten zich te zeggen dat Volvo’s ook met een begrensde topsnelheid voor veel rijplezier kunnen zorgen. Tegelijkertijd meldde de tuner dat ze begonnen waren aan het “complexe evaluatieproces” om de snelheidslimiet eruit te slopen.

Geslaagd

Het lijkt erop dat Heico er nu in geslaagd is Volvo’s snelheidsbegrenzer te verwijderen. De tuner meldt namelijk via Facebook dat ze vanaf eind november de mogelijkheid bieden om via een unit weer een onbegrensde topsnelheid te krijgen. Afhankelijk van de motorvariant heb je hiermee 30 tot 70 km/u winst.

Prijzen

Het is ook al bekend wat zo’n geintje moet kosten. De prijzen zijn afhankelijk van het model. Bij de XC40 ben je €1.112 kwijt. Wil je de snelheidsbegrenzer van je Volvo S60/V60/XC60 verwijderen dan kost dat €1.284. Bij de topmodellen, de S90, V90 en XC90 dus, ben je ten slotte het meeste kwijt: €1.456. Deze prijzen gelden voor de benzine- en dieselversies, voor de hybrides betaal nog je een meerprijs. In eerste instantie levert Heico de upgrade alleen voor de meest krachtige motorvarianten. Voor de mindere varianten heeft zoiets weinig meerwaarde, maar ook daar gaat Heico naar kijken.

De vraag is tot slot wat Volvo hier van vindt. Waarschijnlijk niet heel veel, want wat eigenaren en tuners doen is uiteindelijk niet hun probleem. Hun smetteloze imago wordt daardoor dus niet aangetast.