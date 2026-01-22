Rijden door Zwitserland kan nog een stuk duurder gaan worden!

Misschien moet je Zwitserland toch maar gaan mijden tijdens een rit naar het zuiden.

Wie regelmatig met de auto richting Italië trekt doet ongetwijfeld Zwitserland aan. Het is immers de meest logische manier om naar het land van pizza en pasta te rijden. Een route met wat voorbereiding. Zo heb je naast Oostenrijk, ook voor Zwitserland een vignet nodig. Maar in het geval van Zwitserland blijft het daar mogelijk niet bij.

Zwitserland vignet plus ‘doorreisboete’

In het Zwitserse parlement ligt namelijk een voorstel op tafel om een aparte transitheffing in te voeren voor automobilisten die het land alleen doorkruisen, naast het al bestaande vignet. Een uiterst pijnlijke kwestie die eigenlijk alleen buitenlandse automobilisten raakt. Want de lokale bevolking heeft hier geen last van.

De Zwitserse Senaat (Raad van Staten) stemde vorig jaar al unaniem vóór het idee. Inmiddels heeft ook de verantwoordelijke commissie van de Nationale Raad zich achter het plan geschaard. Met 16 stemmen voor, 2 tegen en 5 onthoudingen werd het voorstel goedgekeurd. Daarover berichten lokale media. Als straks ook het voltallige parlement akkoord gaat, moet de federale regering aan de slag met de invoering.

Dit is het probleem

Initiatiefnemer is Marco Chiesa, lid van de Zwitserse Volkspartij (SVP), omschrijft het transitverkeer als vervelende groep. Al die auto’s die Zwitserland gebruiken om naar het zuiden of noorden te rijden zorgen voor extra uitstoot en schade aan natuur en leefomgeving, aldus de politicus. Vooral in de Alpenregio’s loopt de druk steeds verder op. Zwitserland wil dat verkeer liever op de trein hebben, maar ziet tegelijkertijd dat automobilisten massaal de Gotthard- en San Bernardinoroutes blijven gebruiken.

En dit is de ‘oplossing’

Het idee is simpel: wie Zwitserland alleen gebruikt als doorvoerland, betaalt extra. Een soort ontmoediging om naar het land te komen. Omrijden, of toch maar met de trein. Of je pakt het vliegtuig, dan verplaats je het milieuprobleem maar heeft Zwitserland voor zijn doen het issue aangepakt.

De opbrengsten zouden in het nationale wegenfonds terechtkomen. Toch is er ook kritiek. Tegenstanders vrezen een administratieve nachtmerrie. Het controleren van alle grensovergangen zou veel geld kosten en technisch ingewikkeld zijn. Transportminister Albert Rösti is dan ook geen fan van het plan. Hij waarschuwde al dat het idee juridisch gevoelig ligt en mogelijk botst met verdragen die Zwitserland heeft gesloten met de Europese Unie, waaronder het vrij verkeer van personen.

Ondanks tegenstand is de kans groot dat een ritje via Zwitserland in de toekomst duurder wordt, zeker tijdens vakantiepieken. Wat rijden-door-Zwitserland-zonder-overnachting moet gaan kosten is nog niet bekend. Misschien is het wel goedkoper om er een nachtje te blijven. Als er dan toch tientjes bovenop komen..

Ach. Pak je er meteen een bergpas achteraan. Hebben de Zwitsers niet hun milieuwinst te pakken, maar heb jij wel extra lol door wat haarspeldbochten mee te pakken.