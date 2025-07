Herrie maken met de auto? De politie houdt je in de gaten!

Knetteren met de uitlaat komt je duur te staan.

Een vogeltje dat danst om indruk te maken op het vrouwtje. Prachtig in een David Attenborough documentaire, welke schittert op je kersverse 4k OLED televisie. Minder plezant als het om auto’s met bedenkelijke uitlaatgeluiden gaat in winkelstraten.

Je moet nu misschien aan de gemeente Rotterdam denken, maar de Maasstad heeft dit keer niet de hoofdrol met dit onderwerp. We schakelen over richting het oosten, naar Den Bosch.

Verkeershufters in Den Bosch

Stoer doen met je uitlaat in de binnenstad van Den Bosch gaat de gemeente namelijk KEIHARD AANPAKKEN. Heerlijk, ik wil ook even wat VVD-termen eruit gooien hoor. Laat me. De gemeente en de politie hebben hun vizier gericht op notoire verkeershufters. Want ook daar hebben ze last van vogels die de paringsdans doen.

In totaal hebben inmiddels tientallen inwoners van de Brabantse hoofdstad een waarschuwingsbrief op de mat gekregen, daarover bericht Omroep Brabant. Deze mensen staan bekend als veroorzakers van structurele overlast in het verkeer. Denk aan te hard rijden, onnodige herrie maken met het voertuig, het draaien van loeiharde muziek of simpelweg het negeren van verkeersregels.

Burgemeester Jack Mikkers wil met deze brief laten weten aan de verkeershufters dat ze in de gaten worden gehouden. De maat is volgens de gemeente vol, met name in delen van de binnenstad zoals de Hinthamerstraat, Sint Jorisstraat en de Parade. Daar zouden met name groepen jonge mannen zich misdragen door eindeloos rondjes te rijden. Maar ook fatbike-bestuurders zijn een doorn in het oog. Die groep is lastiger aan te pakken, want geen kentekenplaatje en dus geen adresgegevens.

De cijfers liegen niet. Verkeershufters met meer dan vier boetes per jaar zijn verantwoordelijk voor 40 procent van de ongevallen in de stad. Wie op de radar staat, komt er bij een volgende overtreding niet meer vanaf met een waarschuwing. Er worden direct boetes uitgeschreven en desnoods doorgestuurd naar een verplichte cursus bij het CBR. Je weet wel, die prijzige cursus van meer dan 1.000 euro

De politie Oost-Brabant voert al langer actie onder de noemer ‘Op de radar’, waarmee twintig veelplegers zijn geïdentificeerd en aangeschreven. De gemeente Den Bosch is nu ook zelf een lijst gaan bijhouden. Daarop staan momenteel 35 namen van mensen die zich meermalen misdragen hebben.

Prima zaak dat de gemeente nu een lijstje met verkeershufters bijhoudt in Den Bosch. Wellicht dat deze pilot het gewenste effect geeft. Namelijk teruggekeerde rust in de stad.