Porsche leent cadeaupapier van Audi voor de Taycan

De productieversie zal binnenkort te aanschouwen zijn, maar de camouflage-outfit wordt steeds minder verhullend.

Porsche wil dit jaar voor opschudding zorgen in de EV-wereld. Op de Autoblog-redactie lukt dat nog niet echt. Porsche spreekt al sinds de onthulling van de Mission E Concept in 2015 van ‘Tesla-slopende cijfers’. Als we de eerste onthulde info mogen geloven van Porsche: eh, nee. Porsche geloofde halverwege het vorige jaar kennelijk nog in NEDC en zelfs dan is een range van 500 km niet echt geweldig. Omgerekend naar WLTP blijft er zo’n 400 km over en dat is minder dan een Hyundai Kona. Een compacte SUV die waarschijnlijk zo’n 20 à 30 duizend euro goedkoper is dan wat de Taycan wordt. Oké, een Taycan gaat iets sneller over de Nürburgring, wat Porsche kopers kennelijk willen.

Porsche wil echter dat we de Taycan niet vergeten en slingert een nieuwe set teasers het web op. Hier is waarschijnlijk de uiteindelijke productieversie te zien, maar dan in e-tron-esque stickers. Niks verrassends, maar het bevestigt wel dat de auto staat te popelen om in vol ornaat de wereld in te kijken.

De Taycan zal het paradepaardje zijn van Porsche op de IAA 2019. Die vindt plaats in het najaar. De definitieve cijfers zullen ook tot die tijd onder de pet gehouden worden, dus we zijn benieuwd of die 400 km WLTP overtroffen wordt. Ze zullen echter van goede huize moeten komen om de AB-redactie te overtuigen.