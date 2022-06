Bentley wil dat Europa de wegenverkeerswet aanpast

Ja, je leest het goed. Bentley is aan het lobbyen in Europa om de wegenverkeerswet aangepast te krijgen.

Sommige zaken in het leven kun je vervelend vinden, maar als ze bij wet geregeld zijn heb je je eraan te houden. De maximumsnelheid in de wegenverkeerswet bijvoorbeeld. Niemand vindt 100 op de snelweg fijn, maar we hebben het er maar mee te doen. Of een rijbewijs voor als je op de motor wil rijden. Jammer als je dat niet hebt, maar het is helaas niet anders.

Hetzelfde geldt voor het vrachtwagenrijbewijs. Alleen daarmee mag je in voertuigen rijden die zwaarder zijn dan 3500 kilo. Is gewoon wettelijk zo geregeld, dus je zou denken dat je daar niets aan kunt doen.

Nou, Bentley niet. Dat bedrijf wil namelijk dat die wet wordt aangepast.

Nieuwe Bentley te zwaar voor B-rijbewijs

Dat zit zo; Bentley is bang dat hun nieuwe auto’s te zwaar worden voor mensen met slechts een B-rijbewijs. En in plaats van de auto’s wat te laten afvallen, willen zij de wegenverkeerswet aanpassen. Want de auto’s van Bentley wórden niet lichter, eerder zwaarder.

Hun nieuwste slagschip, de Bentayga EWB weegt al 3250 kilo. Aardig dicht bij het maximum dus. En dan is die auto nog niet eens elektrisch. Die auto’s zijn namelijk standaard al zwaarder vanwege de grote accupakketten die daarin zitten. Kun je nagaan wat een verlengde Bentley Bentayga met 500 KW accupakket zou wegen…

Wegenverkeerswet niet meer van deze tijd

Bentley denkt dat ze best sterk staan als ze de wegenverkeerswet willen aanpassen. Die is volgens het merk namelijk niet meer van deze tijd. Het maximumgewicht is volgens hen namelijk ingevoerd om de loodzware benzineauto terug te dringen.

Maar voor elektrische auto’s geldt dat sowieso al niet, dus moet die wet van tafel, aldus Bentley. Oh ja, nog wel een geinig detail; Bentley adviseert de kopers van de verlengde Bentayga om niet al te veel bagage mee te nemen, zodat ze niet zo heel veel zwaarder zijn dan de maximale 3500 kilo. Echt waar!

Wat vind jij? Heeft Bentley gelijk en moeten ze de wet aanpassen, of moeten de auto’s gewoon wat lichter? Laat het weten!