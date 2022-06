Toyota Corolla krijgt kleine doch zeer belangrijke facelift

Schijn bedriegt: een ogenschijnlijke kleine facelift voor de Toyota Corolla heeft een paar zeer belangrijke speerpunten.

Toyota gaat lekker met de nieuwe Corolla. Die conclusie trekken wij even na het kijken naar de verkoopcijfers. Tegen rivalen als de Ford Focus, Volkswagen Golf, Kia Ceed en veel meer weet de Corolla prima cijfers neer te zetten: steevast in de top 3. Een goede zet dus geweest om het totaal van Corolla-verkoopcijfers weer bij de Corolla te schrijven in plaats van bij de Auris.

Concurrentie

Toch is het alweer drie jaar geleden dat de nieuwe Corolla onze prijslijsten enterde en in die tijd heeft diezelfde concurrentie niet stilgezeten. Een gloednieuwe Golf, Astra en 308 treden ten tonele in 2022, terwijl Kia, Hyundai en Ford hun Ceed, i30 en Focus recent ook grondig hebben herzien. Toyota moet dus even aan de bak.

Toyota Corolla facelift voor 2022

Dat doet Toyota middels een facelift voor de Corolla. Nou had de nieuwste Corolla al een aardig radicaal design, dus dat je dat wil behouden is begrijpelijk. Toyota verandert echter in grote lijnen vrijwel niks qua uiterlijk. Toch zijn er wel wat puntjes die op de i gezet zijn voor de nieuwe Corolla.

Uiterlijk

Vrij standaard dingen zijn sowieso aangepakt voor de Toyota Corolla facelift. Nieuwe koplampen voor zowel de hatchback als de Touring Sports. Die komen nu standaard met LED-koplampen en optioneel met AHS (Adaptive High-beam System), om daar in ieder geval met de meute mee te kunnen. Verder zijn er kleine styling-details herzien, zoals de achterlichten (de doorzichtige ‘Lexus-look’ is weg), velgen, grille en chromen frutsels rondom.

Ook kun je kiezen uit drie nieuwe kleuren: Juniper Blue voor de hatchback en Touring Sports (te zien op de Touring Sports in deze afbeeldingen), Midnight Teal voor de sedan en Metallic Grey. Die laatste kleur bestond al, maar is nu verbeterd met een ‘metal flake’ effect.

Alleen hybride!

Ook wordt er bij de facelift van de Toyota Corolla gesnoeid in het motorenaanbod. Naast de Civic e:HEV is de Corolla de enige C-segmenter die als HEV (Full Hybrid) wordt geleverd, maar je kon ook een 1.2 Turbo zonder hybride-aandrijving krijgen. Die wordt vanaf de facelift niet meer geleverd, waardoor de Corolla enkel nog als Full Hybrid geleverd kan worden! Ergens een mooi pronkstuk, maar concurrenten bieden nu ook plug-in hybrides aan. Die zijn voor de Corolla nergens te vinden. Desalniettemin blijven de hybride opties hetzelfde: een 1.8 Hybrid en een 2.0 Hybrid. Deze leverden 122 en 180 pk, maar krijgen beide een lekkere boost. Daardoor levert de 1.8 nu 140 pk en de 2.0 196 pk. Door lichtere componenten met meer punch te gebruiken, zijn beide motoren een stuk vlotter dan voorheen. Voor de 2.0 scheelt het zo’n 0,5 seconden op de sprint naar 100 (wat nu 7,5 seconden duurt) en de 1.8 is nu een flinke 1,7 seconden sneller op de sprint! Al is het gat met de 2.0 nog steeds groot, want de 1.8 doet er 9,2 seconden over. Ook weet Toyota voor beide motoren de CO2-uitstoot te verminderen met zo’n 3 g/km voor beide motoren.

Interieur

Van binnen was de Toyota Corolla een mix van goed en slecht, vooral het infotainment was nooit het sterke punt in moderne Toyota’s. Dat verandert met een gloednieuw 10,5 inch groot scherm dat het nieuwste Toyota-infotainment meekrijgt. Mocht dat je niet interesseren, dan sluit je je iPhone of Android-toestel aan en heb je Apple Carplay of Android Auto tot je beschikking. Ook voor je neus is het één en al scherm. Het tellerblok is nu een volledig digitaal 12,3 inch groot scherm. Een bekend trucje van andere fabrikanten is dat de tellers veranderen op basis van welke rijmodus je gebruikt. Denk aan rode, sportieve accenten in Sport en neutrale blauwe tellers in Casual. Het is allemaal mooi up to date, maar er wordt niet gepionierd.

Datzelfde gevoel krijgen we bij de meeste technologische vernieuwingen. Zo is een andere vernieuwing voor de Toyota Corolla door deze facelift dat ‘ie nu werkt met de MyT-app. Daarmee kun je de auto op afstand besturen. Natuurlijk niet qua rijden, dan hebben we het vooral over openen en vergrendelen, de airco voorverwarmen en je auto vinden als je hem kwijt bent. Nieuwe functies voor dit scherm kunnen vanaf nu Over The Air (OTA) geïnstalleerd worden.

De veiligheidssystemen zijn ook verbeterd. Ook hier is het top om dit soort features te krijgen in het C-segment, maar er is niks baanbrekends. Emergency Steering Assist helpt je corrigeren wanneer het (bijna) fout gaat. Ook geeft Toyota je een paar functies die je met verstandig zijn niet nodig gaat hebben, maar het is fijn dat er aan gedacht wordt. Zo detecteert het Safe Exit System of jij je deur wel kunt opengooien en als er een fietser of passerende auto wordt gedetecteerd, blokkeert je deur. Rear Seat Reminder gaat keihard piepen wanneer er nog iemand op de achterbank zit terwijl jij uit de auto wil, zodat je kind niet verstikt in een warme auto. Ook zit er een blokkeersysteem in voor het gaspedaal als er op lage snelheid ineens keihard gas wordt gegeven. Gebruik die 7,5 seconden naar de 100 dus voorzichtig.

GR

De knalharde Toyota GR Corolla kreeg al een paar van deze nieuwe features, omdat Toyota de Corolla in de VS een tijdje geleden al een facelift gaf. Helaas kan Toyota niet aankondigen dat wij de GR Corolla ook krijgen in Europa. Het heetste wordt dus de Corolla GR Sport en ook die is vernieuwd. Verkrijgbaar met zowel de 1.8 als de 2.0 is de Corolla GR Sport vooral uiterlijk vertoon. Sportievere bumpers, strakke details en vooral erg veel GR-logo’s. Niet perse veel sportiever dan elke andere Corolla dus, maar wel een sportiever uiterlijk. Uiteraard kun je Toyota niks kwalijk nemen, want dit is gewoon in dezelfde trend als de R-Line, ST-Line, GS-Line, RS-Line, GT-Line en N-Line van de concurrentie. Ach ja, als het werkt, vooral doen. De Toyota Corolla facelift landt in begin 2023 in Europa en prijzen worden tegen die tijd bekend gemaakt.