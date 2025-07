Benzine wordt duurder, maar wat gebeurt er met de laadprijzen?

Opladen is al veel goedkoper dan tanken, maar blijft dat ook zo?

Ontwikkelingen in het Midden-Oosten en (vooral) de afwegingen van de beleidsmakers kunnen er op korte termijn voor zorgen dat de benzineprijzen nog verder stijgen. Dit is inmiddels algemeen wel bekend. Kijken we naar de andere kant van het autospectrum: wat staat de EV-rijder dan te wachten? Duurdere of goedkopere laadprijzen?

Als we naar ING-econoom Rico Luman luisteren, gaat de prijs voor een volle batterij dalen de komende tijd. Zijn verwachting baseert hij op meerdere argumenten. De belangrijkste indicatie voor een prijsdaling zit hem in de groeiende concurrentie tussen de laadpaalbeheerders.

Electra

Je kunt nu al opladen bij veel verschillende aanbieders in Nederland. Daar komt binnenkort een nieuwe grote jongen bij. Het door de Franse overheid gesteunde Electra heeft zijn zinnen gezet op Nederlandse EV-rijders. Het bedrijf opende vorig jaar zijn eerste Nederlandse vestiging en hoopt het aantal locaties uit te breiden naar 100, met in totaal 600 laadpunten.

Electra onderscheidt zich met zijn locatiekeuze. Het bedrijf gaat niet net als Fastned of Shell Recharge naast de snelweg zitten, maar plaatst verzamelingen laadpalen vooral bij bouw- en supermarkten, restaurants en hotels. De komst van Electra zorgt dus voor een extra concurrent. In de tussentijd groeien de gevestigde namen gestaag door en kunnen daardoor een voordeligere prijs hanteren.

Dalende laadprijzen voor je EV

Het bedrag dat je per kWh moet betalen, daalt al jaren. Aan een snellader ben je volgens de ANWB ongeveer € 0,60 tot € 0,90 per kilowattuur kwijt. De prijsverschillen zullen naar verwachting toenemen in de komende jaren verbreden om verschillende redenen. Denk aan de dynamische prijzen, het beperkte stroomnet, maar ook het aflopen van EV-belastingvoordelen.

Terwijl een tank dinosap alsmaar prijziger wordt, lachen EV-rijders je uit met laadprijzen die blijven kelderen. Daarnaast is de minimale prijs voor een EV ook niet meer wat ‘ie is geweest. Al klaar voor de overstap naar volledig elektrisch?

Via De Telegraaf