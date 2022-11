Benzineprijs eindelijk weer onder de twee euro!

De adviesprijs dan natuurlijk. Maar toch best goed nieuws dat de benzineprijs daalt onder de twee euro aan de pomp.

Vorige week viel het al op dat de dieselprijs aan het zakken was en inmiddels zien we langs de weg al weer hier en daar het vertrouwde beeld van een lagere prijs voor de diesel dan de benzine. Of een nog gekker gezicht, exact dezelfde prijs.

Vandaag is wel weer een nieuwe mijlpaal geslecht, want de gemiddelde landelijke adviesprijs (bijgehouden door United Consumers) is sinds gisteren met 0,025 euro gedaald en komt daarmee voor het eerst sinds september 2021 onder de twee euro. Toen overigens nog met de volle mep accijns.

Vandaag staat de adviesprijs voor een litertje Euro 95 (E10) namelijk op 1,997. Overigens is ook een liter diesel onder de grens van twee euro gezakt met 1,988 euro, het laagste niveau sinds maart van dit jaar.

Olieprijs

De prijsdaling wordt veroorzaakt door de daling van de olieprijs. Die prijs was lange tijd hoog met een record van 2,505 euro op 8 juni door de oorlog in Oekraïne, maar ook door de sterke dollar. Als de dollar duur wordt ten opzichte van de euro én de olieprijs stijgt ook nog eens, dan is het effect in de prijs aan de pomp extra sterk.

Die olieprijs daalt dus. We “wennen” aan de oorlog en de prijzen zijn gestabiliseerd. Daarnaast verwachten experts een recessie en dat zorgt er dan weer voor dat de vraag naar olie alvast daalt. En een ijzeren economische wet is: als de vraag daalt en het aanbod gelijk blijft daalt de prijs.

Sinterklaas

Reken je niet meteen rijk, zeker niet als je diesel tankt. Op het heerlijk avondje, op 5 december, gaat namelijk de olieboycot in die de Europese Unie heeft ingesteld tegen Rusland.

Door de acties van Putain in Oekraïne mogen we vanaf dan geen Russische olie of Russische diesel meer importeren. Laat die Russische olie nou net heel goed geschikt zijn voor onze raffinaderijen in Pernis en omstreken om diesel van te maken.

We gaan het zien. Voor nu is de lagere olieprijs in ieder geval aangekomen bij de pomp.