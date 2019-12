Elektrische Porsche ‘935’ met 636 pk

Autotuner Bisimoto liet de turbo's eens links liggen.

Oprichter Bisi Ezerioha houdt zich normaal bezig met zaken als turbo’s, maar richtte zich voor deze Porsche op de elektrische aandrijflijn. Dat Bisi technisch goed onderlegd is moge geen verrassing zijn. Nadat hij eerst zijn eigen auto’s vermogensupdates gaf begon hij in 2006 het bedrijf Bisimoto. Het bedrijf richt zich over het algemeen op het technische aspect, maar bij deze Porsche 935 mocht ook het uiterlijk eraan geloven.

Roze en elektrisch klinkt voor menig vrouwmens natuurlijk als muziek in de oren, maar deze combinatie op een Porsche kan de man ook verleiden. Voor de elektrische 935 werd de basis van een klassieke Porsche 911 gebruikt. Hoewel Bisimoto normaal het uiterlijk met rust laat is nu het plaatwerk ook aangepakt. Een Kremer Racing K3 body-kit werd gemonteerd om de Le Mans-winnende 935 na te bootsen. Het design werd ontworpen door Andy Blockmore Designs. Hij combineerde de felroze accenten met een grijs kleurtje. Het gesmeed aluminium komt van Brixton en is ook van een roze lak voorzien.

Nu verwacht je met zo’n body natuurlijk minimaal een dikke zes-cilinder onder de kap. Maar deze 935 is door Bisimoto voorzien van een elektrische aandrijflijn. Driefase en met een batterijpack voor en achter, samen goed voor 32 kWh. De elektrische Porsche zou een vermogen van 636 pk moeten hebben wat natuurlijk niks onder doet voor een zes-cilinder.

Het tijdloze ontwerp van de Porsche 935 gecombineerd met een hypermoderne elektrische aandrijflijn. Vinden jullie het wat?