Grootste automerk ter wereld pompt bijna € 800 miljoen in nieuwe verbrandingsmotoren

En dat is nog maar het begin.

Je zult een aantal jaren terug moeten gaan in de berichten van Toyota om een artikel te vinden waar niet de term ”multi-pathway strategy” in staat. De grootste autofabrikant op deze aardkloot gebruikt die drie woorden te pas en te onpas om aan te geven dat ze op verschillende paarden wedden. EV’s, waterstofauto’s, maar ook verbrandingsmotoren hebben een rol in de toekomst van Toyota.

Om daad bij het woord te voegen, geeft Toyota maar liefst 912 miljoen dollar uit aan de Noord-Amerikaanse tak van het bedrijf. Omgerekend gaat er ongeveer 787 miljoen euro naar het continent. Het geld wordt besteed aan vijf Amerikaanse fabrieken. Voor degenen die de fabrieken willen bezoeken: ze staan in Buffalo (West Virginia), Georgetown (Kentucky), Blue Springs (Mississippi), Jackson (Tennessee) en Troy (Missouri).

Investering in de verbrandingsmotor

Deze vijf fabrieken hebben maar één doel: nieuwe hybride auto’s produceren voor de Amerikaanse markt. ”Daarmee wil het bedrijf voldoen aan de groeiende vraag naar deze voertuigen in de VS”, schrijft Toyota. Die groeiende vraag, die is er inderdaad.

Die modellen met zowel een verbrandings- als een elektromotor doen het goed in Noord-Amerika. Vorig jaar ging de Toyota Groep voor het eerst over de magische grens van 1 miljoen nieuwverkochte geëlektrificeerde auto’s. Dat was 43,1 procent van alle nieuwverkochte Amerikaanse Toyota’s in 2025.

De hybrides zijn dan ook over het hele gamma verdeeld. Van de RAV4 en Prius tot de Highlander, Sequoia, Camry en natuurlijk de succesvolste van allemaal, de Corolla. Daar komen er door de investeringen alleen maar meer bij.

Bijna 800 miljoen is nog maar het begin

De grap is: die 787 miljoen euro is nog maar een onderdeeltje van een veel groter investeringsplan. In de komende vijf jaar hoopt Toyota ”maximaal 10 miljard dollar” uit te geven aan de fabrieken in Noord-Amerika. Dat is omgerekend zo’n 8,6 miljard euro! En dat terwijl Toyota al zo groot is in de VS. Er werken ongeveer 50.000 mensen bij de Noord-Amerikaanse tak. In de loop der jaren zijn er meer dan 35 miljoen voertuigen in elf fabrieken geproduceerd.

Met de investeringen in de VS hoopt Toyota ”het beste bedrijf in de stad” te worden. De Japanse autogigant wil ”lokaal investeren en produceren, bijdragen aan de lokale gemeenschap en diverse opties aanbieden die zijn afgestemd op lokale behoeften via een multi-pathway-strategie”. Daar is ie weer.

Toyota benoemt nergens de politieke situatie in Amerika of de importheffingen als reden tot de investering. In plaats daarvan bezoekt Akio Toyoda een NASCAR-race met een MAGA-pet op, een Trump-Vance-shirt aan en een grote grijns op zijn gezicht. Het moge duidelijk zijn aan welke kant Toyota staat.

