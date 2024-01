Steeds meer moord en doodslag op de weg

Steeds meer verkeershufters worden bestempeld als verkeerscriminelen en vervolgd voor moord en/of doodslag.

Altijd lekker zo’n tendentieuze titel… alleen is het in dit geval gewoon de waarheid. In 2022 en 2023 werden namelijk 34 automobilisten voor de rechter gesleept. De beschuldiging: moord en/of doodslag.

In de twee jaren daarvoor waren het er nog 20. En dat is al veel te veel. De krant van wakker Nederland vroeg de cijfers op bij het Openbaar Ministerie en dat is toch wel even schrikken. Zeker omdat het OM er meteen bij zegt dat de aantallen nog wel eens hoger zouden kunnen liggen, omdat het registratiesysteem handmatig werkt en het zo maar zou kunnen dat er niet altijd een vinkje wordt gezet. Zo kennen we onze overheid weer.

Hardleerse verkeershufters

Die 34 zaken zijn zaken van hardleerse hufters die zonder problemen met een stuk in hun kraag bijvoorbeeld met 233 kilometer per uur niet hun eigen auto in de prak rijden, maar een heel gezin.

De T. haalt bijvoorbeeld de 33-jarige alcomobilist Thomas de G. uit Zevenbergen aan. Na negen vaasjes vond die het een goed idee om 250 kilometer per uur op de A59 bij Sprang-Capelle te gaan racen.

Vier gezinsleden uit Raamsdonksveer konden dat ritje niet meer navertellen toen De G. bovenop hun auto knalde. Vader (46), moeder (46), zoon (13) en dochter (10) kwamen daarbij om het leven. Oordeel rechter: doodslag, tien jaar de bak in én TBS. Want: Thomas had zijn roekeloze acties zelf ook nog gefilmd…

Welbewust risico

Vervolging van een bestuurder voor moord en/of doodslag kan als er kan worden aangenomen dat de automobilist in kwestie welbewust het risico neemt op het doden van een ander. Dat klinkt heel zwaar, maar te hard rijden, verkeersregels aan je laars lappen en achter het stuur gaan zitten met alcohol of drugs in je mik zijn van die welbewuste risico’s.

De wegenverkeerswet geeft veel mogelijkheden om verkeershufters aan te pakken. Als het om dodelijke ongevallen gaat waar meer ten laste kan worden gelegd dan roekeloos rijgedrag alleen, dan biedt ook de strafwet mogelijkheden.

Het aantal slachtoffers neemt de laatste jaren toe en met de hogere straffen moet er ook meer worden afgeschrikt. Helaas is het voor de slachtoffers dan al veel te laat. Toch is de harde aanpak belangrijk, want veel weggebruikers zijn hardleers en gaan keer op keer opnieuw de fout in. Dus moet al het wangedrag op de weg binnen alle mogelijkheden aangepakt worden. Aldus het OM tegen de krant

Niet hard genoeg

Toch kan de aanpak nog harder volgens de Vereniging Verkeersslachtoffers (VVS). Als het aan bestuurslid Hans van Maanen ligt moeten er al veel eerder pijnlijke straffen worden uitgedeeld (niet letterlijk, we zijn niet in Iran).

Je kunt hier voortdurend de fout ingaan totdat het desastreus afloopt met afgrijselijke gevolgen. Dan pas worden er echte maatregelen getroffen. Maar dan is het leed al geschied. van Maanen legt uit aan de Telegraaf

De VVS pleit voor volledige rijontzegging voor verkeershufters. Niet eerst een cursusje of een tuin schoffelen, gewoon meteen inleveren dat rijbewijs. Voordat er slachtoffers vallen.

Wat ons betreft, denk na en neem verantwoordelijkheid. Wees geen verkeershufter, wees geen Thomas de G.!