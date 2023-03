Hete BMW Z4 komt er niet en toch ook wel

Er komt een hete BMW Z4 en toch weer niet. We leggen alles uit.

Tussen al het crossover-geweld van BMW zou je het bijna vergeten, maar de Duitsers hebben ook een leuke roadster in het gamma. De BMW Z4 is een cabrio met softtop en voornamelijk voor de fun bedoeld. In de Verenigde Staten en Duitsland zie je ze nog weleens voorbij komen. En zelfs in ons landje kun je ze tegenkomen. De Nederlandse importeur heeft er inmiddels meer dan 1.000 afgeleverd met gele platen.

Op dit moment kun je kiezen uit drie uitvoeringen: twee viercilinders en een dikke zescilinder. Nu zijn er twee ‘lege’ gaten in het gamma. Het gat tussen de 30i (258 pk) en 40i (340 pk) is wel érg groot en er is geen topmodel.

Hete BMW Z4 komt er wel/niet

Dat topmodel lijkt er wel en ook niet te gaan komen. Er komt namelijk naar verluidt wel een Toyota Supra GRMN met de sterkere S58-motor, maar voor de Z4 komt deze versie vooralsnog niet. BMW heeft de businesscase nogmaals bekeken, maar heeft toch besloten het niet te doen.

BMW gaat dit model niet leveren simpelweg omdat werkelijk niemand het zal kopen. Dat zegt Michael Wimbeck in een interview met BMWblog, projectleider van de Z4 van BMW. Volgens hem is er simpelweg geen markt voor.

Ja, in alle commentsecties en op social media is er veel vraag naar mensen die willen dat de hete BMW Z4 op de markt komt. Het probleem is: ze kopen het simpelweg niet.

De BMW M Roadster (op basis van de E36/7) en Z4 M Roadster (E85) waren beide geen groot succes en toen waren cabrio’s nog redelijk in trek.

Toch nog een sportieve upgrade

Overigens komt er nog wel een beetje sportief nieuws voor de BMW Z4. Want een dikke echte M komt er niet, ze gaan de Z4 M40i wel ietsje sportiever maken. De handgeschakelde transmissie gaat er naar alle waarschijnlijk wel gewoon komen.

Dat is technisch gezien heel erg eenvoudig, want de transmissie wordt namelijk al aangeboden in de Toyota Supra. Sterker nog, de ontwikkeling daarvoor werd gedaan door BMW in opdracht van Toyota.

De handbak komt dan alleen beschikbaar voor de zes-in-lijn variant. Overigens is deze Z4 M40i volgens Michael Wimbeck al behoorlijk sportief, want delen van de ophanging en de subframes zijn afkomstig van de BMW M3 en M4.

