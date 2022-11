Stoffel Vandoorne naar Aston Martin volgend jaar

Eindelijk, de Belg heeft een nieuwe baan! Stoffel Vandoorne gaat naar Aston Martin het komende jaar.

De Formule 1 is een kromme sport, eigenlijk. Zeker als je het vergelijkt met voetbal, bijvoorbeeld. Als je goed genoeg bent, kun je aan spelen toekomen. Natuurlijk zijn er altijd trainers die anders beslissen, maar als je écht goed bent, stellen ze je op. Het voordeel voor de kijker is dat je bij de knockout-fases van Champions League naar de beste spelers ter wereld kijkt. In de Formule 1 is dat niet zo, daar spelen ook andere dingen mee (lees: geld). De beste coureur wint zeker niet elke race (alhoewel dit seizoen dat wel het geval is, natuurlijk).

Zo is het natuurlijk van de zotte dat coureurs als Nicholas Latifi en Nikita Mazepin de afgelopen jaren wél hebben kunnen rijden en Stoffel Vandoorne níet. De Belgische coureur heeft twee seizoen gereden bij McLaren, maar kon nooit doorbreken. Toegegeven, zijn auto was ook niet al te best. Hij volgde in 2017 Jenson Button op bij McLaren. Het eerste jaar was matig, mede dankzij de deplorabele Honda-motor. Het jaar erop reden ze met iets betere Renault-motoren, maar was het nog steeds onrustig bij het team.

Stoffel Vandoorne naar Aston Martin

Stoffel zakte weg naar de Formule E, maar hij zal volgend jaar weer in de Formule 1 te zien zijn! Helaas niet als vaste waarde, maar als test- en reservecoureur. Vandaag is namelijk naar buiten gebracht dat Stoffel Vandoorne de derde coureur wordt bij Aston Martin, achter Lance Stroll en Fernando Alonso. Nu was hij al reserverijder de afgelopen jaar voor zowel Mercedes en McLaren.

De regerend Formule E-wereldkampioen (en oud-GP2-kampioen) zal volgend jaar dus te zien zijn in een groene overall. Hij zal dus testwerk gaan doen en als backup dienen. Dat doet de Belg overigens samen met Formule 2-kampioen Felipe Drugovich.

Geruchten omtrent Ricciardo

Toegegeven, deze verschuivingen zijn niet extreem spannend. Deze stoelendans is een beetje ontstaan na de promotie van Nyck de Vries, die volgend jaar Pierre Gasly vervangt bij AlphaTauri. Ook is het mogelijk dat Mercedes Vandoorne laat gaan vanwege een nieuwe testcoureur. Er gaan namelijk flink wat geruchten dat Daniel Ricciardo reservecoureur gaat worden bij Mercedes. De Australiër wil liever niet bij een ‘slecht’ team als Haas of Williams rijden, waardoor de opties beperkt zijn.

Als Daniel gaat testrijden voor Mercedes, is hij alsnog bij het Formule 1-circus betrokken, alhoewel wij denken dat het altijd beter is om elke race te rijden. Dit seizoen was elk team in staat om minimaal een keer te verrassen tijdens de race. Dus beter bij een matig team goed rijden dan bij een goed team niet rijden.

Check hieronder het topseizoen van Stoffel afgelopen jaar:

