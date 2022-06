De nieuwe auto van Hamilton heeft geen last van porpoising

De problemen van het team van Mercedes en Lewis Hamilon lijken opgelost. Zijn nieuwe auto heeft namelijk geen last van porpoising…

Het houdt de gemoederen flink bezig, het stuiteren van de huidige generatie Formule 1-wagens. Vooral de Mercedessen van George Russell en Lewis Hamilton hebben last van het zogeheten porpoising. Sterker, het is zó erg met dat op en neer hobbelen dat de coureurs er serieuze fysieke problemen door hebben.

Lewis Hamilton zei zelfs dat hij dacht dat hij iets was gekrompen door alle krachten die er op zijn ruggenmerg werden losgelaten. Ok, dat gaat wellicht iets te ver, maar feit is dat het porpoising serieuze vormen aanneemt. Zo serieus zelfs, dat de FIA besloot in te grijpen. Niet helemaal zoals Mercedes had gewild, maar toch…

Hamilton vindt oplossing voor porpoising

Maar Lewis Hamilton is er geen man naar om bij de pakken neer te gaan zitten. Hij zoekt liever naar een oplossing. En die heeft hij ook gevonden. Althans, niet helemaal. Maar hij heeft nu wél een auto die niet meer stuitert. Zij het op een tv-scherm.

Dat zit zo. Lewis is sinds kort helemaal verslingerd aan ouwe computerspelletjes. Hij vond laatst bij hem thuis een Nintendo 64 en speelde daar dagenlang op. In Canada wilde hij graag Mario Kart spelen, maar kon het spel nergens te pakken krijgen.

Daarop kocht hij een Sega Genesis en daar zat de game Ayrton Senna’s Super Monaco GP II uit 1992 ook bij. En dat speelt hij nu voortdurend. Zijn nieuwe hobby werd ook in de persconferentie besproken. Op de vraag van Max Verstappen -die naast hem zat- of hij daar geen last had van porpoising zei hij lachend dat het daar wél goed gaat.

En er is ook nog serieus nieuws te melden

Geintjes natuurlijk, maar er is ook nog serieus nieuws te melden uit Canada. Charles Leclerc, de voornaamste uitdager van Max Verstappen krijgt morgen definitief een gridstraf van 10 plaatsen voor het wisselen naar zijn derde motor.

En misschien wordt het nóg erger en vervangt hij zijn turbo ook. Dat zou betekenen dat hij achteraan moet starten. Ferrari heeft er bewust voor gekozen om de straf in Canada te incasseren, omdat het daar makkelijker inhalen zou zijn dan tijdens de volgende races.

Kortom, dat gaat wat worden morgen. En niet vergeten, de race begint morgen pas om 20:00 uur onze tijd. Maar dat had je natuurlijk allang gelezen, toch?