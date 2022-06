Held van tankstation wordt ondanks blije klanten toch ontslagen

Het maakt dus blijkbaar niet uit of je klanten van je houden en je de held van het tankstation bent. Je wordt gewoon ontslagen…

Voor dit verhaal stappen we in het vliegtuig en reizen we westwaarts, naar de Verenigde Staten van Amerika. Naar Rancho Cordova, Californië om precies te zijn. Daar is de beheerder van een tankstation namelijk ontslagen, terwijl hij de held van de klanten was geworden.

Hoe dat komt? Nou, de beste man moest de prijs van een ‘gallon’ benzine op de borden invoeren, maar maakte een klein foutje. In plaats van 6,99 dollar, maakte hij er 0,699 dollar van. Een factor 10 te weinig inderdaad. En dat komt niet slecht uit, met de prijzen van tegenwoordig. De klanten vonden het geweldig, maar zijn bazen allerminst.

Rellen bij het goedkope tankstation

Dat de beheerder een foutje had gemaakt, was in korte tijd bekend bij zo ongeveer de hele stad. Binnen luttele minuten stonden er rijen tot ver in de straat. Tot overmaat van ramp -voor de beheerder- konden de klanten de hele nacht hun gang gaan, hij had de prijs aangepast voordat hij voor de nacht naar huis ging. Maar hém hadden ze niet gebeld…

De volgende ochtend was het verlies voor het tankstation opgelopen tot zo’n 20.000 dollar. En ondanks dat de beste man het niet expres had gedaan, volgde na een paar dagen toch zijn ontslag. Zielig voor de held van de klanten, maar ergens in de verte misschien toch wel een beetje terecht.

Held is inzamelingsactie begonnen

Waar veel andere ontslagen werknemers een lange neus naar de voormalig werkgever zouden trekken en hun schadepost ergens kunnen steken waar de zon niet schijnt, zo anders gaat het in dit verhaal. De -voormalig- beheerder van het tankstation voelt zich oprecht naar en wil de zaak oplossen.

Daarom heeft hij samen met zijn familie een crowdfundingsactie op poten gezet, die ervoor moet zorgen dat de schuld kan worden terugbetaald. En loopt in principe best lekker, op het moment van schrijven is er namelijk al ruim 24.000 dollar opgehaald. En met de media-aandacht die dit verhaal krijgt zal de 50k ook wel zo gehaald zijn. Als appeltje voor de dorst.

Kortom, de moraal van dit verhaal; hou ’s nachts de prijzen van de pompen in de gaten. Voor je het weet maakt iemand een foutje en kun jij bijna gratis tanken.

Graag gedaan!

