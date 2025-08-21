Bestverkochte auto van Nederland krijgt goedkopere tweeling!

Dat kan vervelend nieuws zijn voor Kia.

Wat is de bekendste EV-lijn of het bekendste EV-merk in Europa? Natuurlijk staat Tesla op één, maar wat komt erna? Volgens de Europese divisie van Hyundai is dat de Ioniq-lijn van het merk. Mochten echter de huidige ontwikkelingen zo doorgaan, dan haalt Kia zijn broertje in met de EV[getal]-reeks. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.

Daarom moet er een nieuw succesnummertje komen voor Hyundai. Die druk ligt op de schouders van de Ioniq 3. Met dit nieuwe model gaat Hyundai naar de IAA in München om er de show te stelen. De auto die we in september te zien krijgen is een showauto die dicht in de buurt moet komen van het productiemodel. Tot die tijd moeten we nog even wachten op teaserbeelden en natuurlijk beelden vanaf de beurs.

Ioniq 3 = EV3

De nieuwe elektrische auto van Hyundai gaat qua afmetingen tussen de Inster en Kona vallen. Zeg maar een formaatje Bayon. Onderhuids komt de 3 van Hyundai overeen met de 3 van Kia. Denk aan de keuze uit een 58,3- of 81,4-kWh batterij voor zo’n 400 en 600 km actieradius, 400-volt architectuur en het vermogen enkel naar de voorwielen.

De Bayon, die waarschijnlijk wordt opgevolgd door de Ioniq 3

De Hyundai is wat nieuwer en dus zitten er wat modernere spullen in. Zo kun je je iPhone verbinden met Apple Carplay Ultra. Tevens zijn er meer mogelijkheden voor het ontwerp van de tellers, zijn er nieuwe geluidseffecten en staat de EV gedurende zijn hele leven in contact met de fabrikant zodat je op afstand kunt updaten en upgraden.

De prijs?

Ondanks dat de Hyundai Ioniq 3 kleiner is dan de Kona, is de verwachting dat ‘ie ongeveer evenveel gaan kosten dankzij de nieuwe tech. In Nederland betaal je minimaal € 32.995. Da’s een flink verschil naar beneden richting de Inster (€ 24.295), maar belangrijker is het prijsverschil met de Kia EV3. Die is namelijk een stukje duurder met een vanafprijs van € 36.995. Da’s minder lekker nieuws voor Kia.

De Ioniq 3 moet begin 2026 in productie gaan in Turkije. Hij maakt onderdeel uit van het plan om Hyundai een breed assortiment te geven. Hyundai Europa-baas Xavier Martinet zegt: ”We willen hetzelfde aandeel in alle soorten aandrijflijnen.” Ook bij Hyundai hebben ze door dat dat niet zo makkelijk gaat als gehoopt. “Mensen stappen niet meer over op verbrandingsmotoren” nadat ze een elektrische auto hebben gehad.

Naast EV’s, hybrides en benzineauto’s wil Hyundai ook nog een EREV op de markt brengen. Voor het zover is eerst maar deze potentiële verkooptopper in Nederland op de markt brengen. Bekijk hieronder wat @Wouter vindt van de Kia EV3.

Via Top Gear